I vaš seksualni život može da bude neverovatan – ako samo prestanete da radite ovo

Vi možete imati seks bez gušenja — dovoljno je da prestanete da radite samo nekoliko stvari.

Jednom kad uklonite prepreke mentalne i komunikacijske prirode, intima postaje prirodnija i strastvenija.

Seks nije samo fizički čin — seks bez gušenja znači da prihvatite da je intimnost igra između tela i poverenja. Ako Vas seks ponekad razočara, razmislite: nije nužno da je problem u Vama ili partneru — često su krive navike i predrasude.

Šta sabotira vaš seksualni život — i kako to promeniti

1. Negativne ili samoporažavajuće misli o seksu

Mnogi od nas u glavi nose stare priče da je seks „prljav“, „sramotan“ ili da telo nije dovoljno “privlačno”. Te misli stvaraju blokade. Vrijeme je da prihvatite da je seks prirodan, zdrav i deo intimnosti — i da otvoreno razgovarate s partnerom o tome.

2. Previše fokusiranja na performanse, a premalo na užitak

Kada previše razmišljate da morate „uspeti“, da morate „pokazati“ da ste dobri — stvara se napetost. Rezultat: manje spontanosti, manje užitka. Oslobodite se očekivanja savršenstva. Usmerite se na to da Vi i vaš partner uživate — ne da postignete normu.

3. Ne znate šta Vama prija — ne komunicirate jasno

Ako ne znate sami sa sobom šta želite, teško će partner pogoditi. Zato istražite svoje želje, telo, tempo, načine na koje doživljavate zadovoljstvo. I — recite to partneru bez srama. Jasna želja i iskrenost pojačavaju povjerenje i samopouzdanje u krevetu.

4. Nedovoljno komunikacije posle i pre seksa

Seks nije „ono i gotovo“. Nema smisla da tek spakujete jedno drugo i ćutite. Razgovarajte o tome šta se svidelo, šta želite sledeći put, šta biste voleli da probate. Pohvalite, pitajte, slušajte. Time gradite duboku bliskost, izbegavate frustracije i podižete kvalitet intime.

5. Seks nije prioritet — život i obaveze ga guraju na marginu

Kad se svakodnevica pretvori u trku — posao, deca, obaveze — seks često pada na poslednje mesto. I onda kad dođe, nije ni spontan, ni opušten, ni čeka se na njega sa željom, nego je obaveza. Način da to promenite? Posvetite vreme intimnosti, zajedno isplanirajte trenutke bliskosti, vratite romantiku i nežnost.

Zašto je seks bez gušenja moguć — i zašto je vredan truda

Kada uklonite ovih pet prepreka, otvara se prostor za iskrenu bliskost, za spontanost, za uživanje — a ne za stres. Seks prestaje da bude „zadovoljavanje obaveze“, a postaje slavlje veze, bliskosti i tela.

Zamislite — nežne ruke, otvoreni pogledi, iskren smeh posle — i neobaveznu, ali istinsku povezanost. To jeste seks bez gušenja.

Kako početi — tri male promene već danas

Razgovarajte sa partnerom — otvoreno, bez srama, recite šta vam se sviđa, šta biste voleli da probate.

— otvoreno, bez srama, recite šta vam se sviđa, šta biste voleli da probate. Sledeći put kad budete intimni — otpustite očekivanja, prekinite priču „moram biti dobar/na“, prepustite se osećanjima.

— otpustite očekivanja, prekinite priču „moram biti dobar/na“, prepustite se osećanjima. Odvojite vreme za bliskost, nežnost, zagrljaje i dodire — i bez pritiska na „cilj“.

Ako počnete sa ovim — seks bez gušenja postaje stvarnost. I verovatno ćete se zapitati zašto niste ranije prestali da sabotirate sami sebe…

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com