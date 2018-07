I vi to možete: prevaziđite probeme u vezi na lak i jednostavan način

Odnosi u vezi, pozitivan stav, priznavanje grešaka, negovanje odnosa, lepa sećanja, pomoć partnerima…

U svakoj vezi ponekad ima problema, ali se treba truditi i zakrpiti tamo gde je popustilo, kako biste sačuvali vezu i olakšali tenzije.

Možete prelaziti preko problema dok se pojavljuju, ali to može ostaviti teške posledice i verovatno će stvoriti nove probleme. Jedan od najboljih načina da sebi pomognete i prođete kroz poteškoće jeste da se stalno svesno trudite da se usredsredite na pozitivne stvari.

Ako ste pozitivni jedno sa drugim, to je kao da delite crevo za vazduh iz rezervoara za kiseonik, dok prolazite kroz zagađeni vazduh vaše trenutne situacije. Ne samo da će vam pozitivnost pomoći da olakšate disanje već će i vaš tim delovati kao tim.

Neki načini negovanja pozitivnih stvari u odnosima:

Lepa sećanja

Razgovarajući o „dobrim starim vremenima“, mogu se zajedno spojiti parovi, jer ponovo osvežavaju ona srećna, ljubazna osećanja. Dok to radite, pričajte o onome što je još uvek dobro (ili barem u redu).

Budite pažljivi da ne biste pali u zamku upotrebe pozitivnih uspomena iz prošlosti kako biste istakli kako je vaš partner postao sada strašna osoba. Svidelo vam se to vreme kada ste dobili omiljeno cveće i to je lepo sećanje, ali nemojte to sećanje upropastite rečima: „Ali si postao tako hladan i dalek.“

Cenite pozitivne osobine

Razmislite o tome koje osobine vrede kod vašeg partnera. Obratite pažnju na situacije u kojima vidite te osobine i razgovarajte o svojim zapažanjima. Na primer, možete reći svom partneru kako ste voleli da gledate kako ume da razveseli dete u parku. Obavezno podelite svoja osećanja zahvalnosti.

Pokušavajte da negujete odnos

Neka vaš partner zna da vidite kako pokušava da izgradi srećniji odnos. Možda ćete primetiti da on radi slučajni čin ljubaznosti, poput donošenja porcije vašeg omiljenog sladoleda. Ili, možda vi vidite kako je očistio kuhinju nakon što ste ga zamolili da to uradi.

Komentarišite sve pozitivne aktivnosti. Ne pominjite negativnost i izbegavajte sarkazam u komentarima.

Priznajte svoje propuste ili slabosti

Razmislite o tome šta vi doprinosite u problemima u vezi. Praksa identifikuje slabosti u interakciji. Potrebno je da se i vi i vaš partner trudite oko prevazilaženja problema kroz interakciju i komunikaciju.

Ako se bojite da priznate svoje greške, jer će vaš partner koristiti ono što govorite, razgovarajte o tome. Priznajući svoju ulogu u poteškoćama, možete pomoći sebi da zadržite poverenje partnera, što vam omogućava da nastavite da vidite svog partnera u pozitivnom svetlu. Nadamo se da će vaša otvorenost omogućiti vašem partneru da vas bolje razume.

Pomoć

Što ste pozitivniji, to vam više može biti otvoreno da saslušate partnera i razlike u mišljenjima. Ako to čini izgleda nemoguće, s obzirom na to da se svako od vas lako naljuti ili bude uvređen, onda biste mogli imati koristi od zajedničke terapije (savetovalište).

Ponekad je potrebna treća strana, što upravo pomaže parovima u olujnim odnosima.

Zaključak

Ako se zajednički trudite, možete imati srećnu, zdravu vezu kada naučite da se uvek poštujete i da ostanete posvećeni pozitivnom povezivanju uprkos problemima između vas.