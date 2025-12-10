Ima ogroman penis, ali… – Ovaj muškarac sa najvećom „alatkom“ na svetu iznosi brutalnu istinu

Ima ogroman penis, ali… Ovaj muškarac na najvećom alatkom na svetu iznosi brutalnu istinu.

Matt Barr, muškarac koji prema tvrdnjama spada među one s najvećim penisima na svetu — navodno dugačak oko 28 cm, sa obimom većim od 19 cm. Otvoreno je govorio o poteškoćama sa kojima se suočava usled svoje telesne „prednosti“.

Iako mnogi uspostavljaju povezanost između velike veličine penisa i muževnosti, Matt ističe da je stvarnost znatno složenija. Jednom je bio odbijen na času joge jer je njegov polni organ „privlačio pažnju“. Izbačen je i iz hotela nakon optužbi da je doživeo erekciju na bazenu.

Psihičko zdravlje mu je narušeno. Dok je isprva bio srećan zbog činjenice da ima ono što mnogi smatraju „darom“, vremenom je shvatio da to za njega predstavlja opterećenje. „Trošak na kondome i donje rublje nije kraj sveta, ali sve se sabira“, kaže on.

Matt dodaje da razume kako muškarcima s manjim penisima može biti znatno teže zbog stigme koja ih prati. Razmatrao je i operaciju kojom bi smanjio veličinu. Ovakva operacija je izuzetno retka, košta oko 15.000 funti (ili oko 20.000 dolara) i nosi rizik od erektilne disfunkcije.

Kada su ljubavni odnosi u pitanju, on kaže da trenutno nema preveliku želju za vezama: „Na kraju balansiram između dve krajnosti. Postoje devojke koje me fetišiziraju i na neki način me loše tretiraju, i one kojima se moja veličina uopšte ne dopada.“

(klix.ba)

