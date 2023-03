Imate osećaj da vas partner vara? Jedna stvar odmah otkriva da u vašoj vezi postoji i treća osoba

Varanje se obično smatra konačnom izdajom i najtežim problemom preko kojeg malo koji par može preći i vratiti se na staro. To je zato što je poverenje jedna od važnijih stvari u vezi i to je temelj na kojem se gradi odnos, a ako ne možeš verovati svom partneru, tada će se sve ostalo što pokušate izgraditi zajedno jednostavno raspasti.

Ako sumnjaš u to da te vara, u njegovom ćeš ponašanju primetiti neke znakove koji bi na to mogli ukazivati.

Jedan ili dva od ovih znakova možda ne znače ništa, ali ako se počnu gomilati, to je možda znak da u vašoj vezi postoji treća osoba.

Provodi više vremena nego inače na mobilnom ili online

Ako iznenada stalno „visi“ na mobilnom, pripazi. Ako ti ne kaže s kim razgovara ili što radi i naljuti se ako ga pitaš ili slučajno baciš pogled na njegov telefon, ovo je jedan od znakova. Muškarac koji je 100% u vezi i nema drugu ženu neće imati što sakriti. Ako smatraš da je njegova pažnja uvek negde drugde, bilo usmerena na njegov telefon ili kompjuter, onda bi to moglo značiti da je s nekim drugim na mreži. Ako se ponaša defanzivno zbog toga, ne želi ti ništa reći i pokuša to sakriti od tebe, to je znak da vara ili da će uskoro prevariti.

Brine o izgledu više nego inače

Ako se tvoj partner iznenada počne brinuti o svom izgledu, ti verovatno nisi ta koju pokušava impresionirati. Nedavno je krenuo u teretanu i pokušava smršati? Isprobava li novu frizuru? Kupuje novu odeću i oblači se drugačije? Sve su to uobičajena ponašanja muškaraca kada pokušavaju privući žene, a muškarac se tako ne ponaša kada je u vezi.

Odjednom je vrlo zauzet poslom

Ako iznenada mora češće putovati izvan grada ili u uredu ostaje do kasnih sati, to bi mogao biti razlog za zabrinutost. Ako je nedavno unapređen ili mu se posao promenio, tada to nije razlog za brigu. Ali ako znaš da to nije slučaj, a on pokazuje još neke od znakova s ovog popisa, to je onda razlog za brigu. Izlazi li češće nakon posla s ljudima iz ureda? Ako postoji neka nova žena na poslu, ovo bi mogao biti način da provodi vreme s njom izvan ureda. Ako nikad pre nije išao na kafu nakon posla i odjednom počne redovno ići, to bi mogao biti znak. Takođe je moguće da koristi „posao“ kao pokriće za sve što radi izvan doma.

Izbegava intimnost s tobom

Ovo nije isto kao i izbegavanje seksa – ovde se radi o pokazivanju nežnosti. Ako muškarac vara jer je zaljubljen u nekog drugog, mogao bi se osećati kao da vara svoju „novu ljubav“ s tobom ako je nežan i s tobom i s njom, pogotovo ako je po prirodi odan muškarac, a varanje je nešto novo za njega. Čak i ako nije zaljubljen u osobu s kojom vara, neko ko se upušta u neveru može se osećati nelagodno ponašajući se prisno s djevojkom jer je to suprotno njihovom ponašanju varanja. Ako nije totalni sociopat, verovatno još uvek ima osećanja prema tebi i zbog toga će se osećati krivim, a pokazivanje nežnog ponašanja prema tebi kad te vara učinilo bi da se oseća još gore.

Izbegava seks ili ga želi stalno

Seks je oblik intimnosti, pa ako izbegava seks s tobom, to bi se moglo povezati s prethodnom točkom. Međutim, mogao bi izbegavati i seks s tobom jer mu je već dosta seksa s nekim drugim. Suprotno tome, njegov se seksualni apetit može povećati jer afera dovodi do porasta testosterona. Ili mu je to možda način da se nosi sa svojom vlastitom krivnjom. Ključno je što su se promenili njegov seksualni apetit i ponašanje. Možda sada nema interesa za seks, ili ga želi stalno – zato pripazi na promene u njegovom normalnom ponašanju.

Odjednom želi imati svoju privatnost

Svako treba određenu količinu privatnosti, a ljudi mogu biti različiti u pogledu toga koliko im je privatnosti potrebno. Neki ljudi mogu podeliti svoje lozinke e-pošte ili ostaviti otvorene Facebook profile, drugi ne. Poanta je u tome da se tvoj partner neće promeniti bez razloga. Ako je znao držati telefon sve vreme otključanim i ostavljati ga na stolu kad je izlazio iz sobe, a sada je uvek zaključan i on ga nosi sa sobom, ili je svoje račune ostavljao otvorenima kada se udaljavao od kompjutera i sad se prvi odjavljuje, postoji razlog. Važna je i privatnost njegovog osobnog prostora. Ako te je pre želeo imati u blizini kad je došao s posla, a sada odmah odlazi u spavaću sobu ili na tuširanje, to bi mogao biti znak da vara. Na kraju, ovo se odnosi i na otvorenost i deljenje. Ako se činilo da je i pre bio otvoren i sve je delio, ali sada te iznenada isključuje, to je ogroman znak.

Doživljava velike promene raspoloženja

Nova veza može biti uzbudljiva i zabavna, ali može uzrokovati i teskobu. Ako te tvoj partner vara, jedne bi minute mogao biti sretan i optimističan, sledeće ljut i depresivan. Možda će postati euforičan prilikom prilike da se sastane s drugom ženom, a zatim će biti loše raspoložen ako nisu mogli ostvariti taj susret. Ili će se jedan trenutak osećati ushićeno zbog nje, a sledeći užasno krivo zbog tebe. Osoba koja vara verovatno neće imati potpuno stabilno raspoloženje, jer afera predstavlja uzbuđenje, divlje uspone i padove. A tu su i sve pomešane emocije – uzbuđenje, krivnja, zbunjenost, nesigurnost kamo dalje, a to je vrlo teško sakriti.

Postaje vrlo defanzivan kada ga pitaš vara li te

Ako te ne vara, a ti izraziš zabrinutost, neće se odmah naljutiti. Možda će biti uvređen što to misliš, ali neće te odmah napasti. A ako to učini, to je jedan od znakova. To vredi ako ga prvi put pitaš vara li te, jer ako te varao u prošlosti i ovo je za vas velik problem i stalno ga optužuješ za varanje, to ga može učiniti ljutim i braniće se. Ali ako si ovo prvi put spomenula i on postane defanzivan, to ukazuje na to da je uistinu kriv. Naravno, ako ne vara, to će poreći, ali ako se njegovo poricanje čini dramatičnim i prekomernim, to je zato što zapravo nije iskreno.

(Magazin Novosti)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.