Istina o preljubi: Evo koje profesije najčešće varaju, broj 2 će vas iznenaditi

Sumnja nikada ne dolazi sama. Istraživanja su jasna: ovo su profesije koje varaju češće od drugih. Proverite odmah da li je vaš partner u zoni rizika.

Svi želimo da verujemo da je naš odnos neuništiv, ali statistika često priča drugačiju priču. Kada se analiziraju profesije koje varaju, rezultati mogu biti pravi hladan tuš. Prvo mesto ne zauzimaju piloti ili filmske zvezde kako se često misli, već ljudi koji su nam svakodnevno pred očima – zanatlije, dok su im za petama IT stručnjaci.

Zašto su baš ovo profesije koje varaju?

Nije uvek stvar u manjku ljubavi kod kuće, već u prilici koja čini lopova. Ljudi provode više od trećine svog života na radnom mestu. Profesije koje varaju najčešće karakterišu duge, nepredvidive smene, visoki nivoi stresa i intenzivna saradnja sa kolegama koji jedini razumeju specifične probleme tog posla. Ta deljena muka često stvara emocionalnu bliskost koja lako prelazi profesionalne granice. Ako se pitate zašto je ovo važno znati – odgovor je jednostavan: prepoznavanje rizika je prvi korak ka očuvanju odnosa.

Lista zanimanja koja najčešće prelaze granicu

Prema opsežnim istraživanjima sajtova za upoznavanje, lista najrizičnijih zanimanja otkriva zanimljive obrasce ponašanja. Evo ko se našao na vrhu:

Zanatlije (vodoinstalateri, električari, građevinci) – Njihovo radno vreme je fleksibilno, a priroda posla im omogućava kretanje bez mnogo pitanja.

– Njihovo radno vreme je fleksibilno, a priroda posla im omogućava kretanje bez mnogo pitanja. IT stručnjaci – Iako deluju povučeno, digitalni svet nudi beskrajne mogućnosti za diskreciju i skrivene kontakte.

Iako deluju povučeno, digitalni svet nudi beskrajne mogućnosti za diskreciju i skrivene kontakte. Preduzetnici – Ovo je stavka broj 3 koja nikoga ne iznenađuje. Moć, novac i samostalnost u organizaciji vremena čine savršenu oluju za preljubu.

– Ovo je stavka broj 3 koja nikoga ne iznenađuje. Moć, novac i samostalnost u organizaciji vremena čine savršenu oluju za preljubu. Medicinski radnici – Duge noćne smene i emotivni stres zbližavaju ljude u bolnicama brže nego bilo gde drugde.

– Duge noćne smene i emotivni stres zbližavaju ljude u bolnicama brže nego bilo gde drugde. Finansije i pravo – Advokati i bankari su poznati po ambiciji koja se često prelivaju i na privatna osvajanja.

Šta statistika krije o ženama i muškarcima?

Zanimljivo je da profesije koje varaju nisu iste za oba pola. Dok kod muškaraca dominiraju zanati i preduzetništvo, kod žena su medicina i prosveta visoko kotirani sektori za neverstvo. Ipak, važno je napomenuti da ovi podaci nisu presuda. Činjenica da vaš partner radi u IT sektoru ili zdravstvu ne znači da je neveran, već samo da radi u okruženju gde su iskušenja statistički češća.

Da li je vaš odnos jači od statistike?

Iako profesije koje varaju ukazuju na određene trendove, poverenje se gradi delima, a ne strahom od nečijeg zanimanja. Razgovarajte otvoreno, negujte bliskost i ne dozvolite da brojke unesu nemir u vaš dom. Ako vam je ovaj tekst otvorio oči ili potvrdio sumnje, podelite ga sa prijateljima – možda baš njima treba ovaj uvid da sačuvaju ono što im je najvažnije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com