Istina o prevarama: Da li više varaju muškarci ili žene?

Neverstvo je složen problem koji utiče na mnoge veze širom sveta. U Meksiku se, na primer, ističe kao drugi vodeći uzrok razvoda, prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku i geografiju (INEGI). Ali pitanje ostaje: ko je neverniji, muškarci ili žene?

Istraživanje koje je sprovela organizacija „Istina o obmani“ pokazuje da je 31% ljudi bilo neverno u nekom trenutku svog života.

Ovi podaci odražavaju scenario u kojem se neverstvo manifestuje na različite načine, od fizičkih susreta do virtuelnih interakcija, što predstavlja 15% slučajeva. Međutim, neki tvrde da su muškarci skloniji varanju.

Neverstvo širom sveta

Prema Tekopediji, u Tajlandu i Nemačkoj, neverstvo je rasprostranjenije, dok su u Norveškoj i Belgiji stope niže.

Kultura je odlučujući faktor koji utiče na ponašanje i obrasce lojalnosti u različitim regionima.

Pogledajte sledeće globalne statistike u vezi sa varanjem:

33% do 40% slučajeva se dešava sa prijateljima.

29% do 31% se dešava na radnom mestu.

Broj nevernika se povećao za 15% od 1990. godine do danas.

Razlike po polu i starosti

Studije pokazuju da 23% muškaraca priznaje varanje, u poređenju sa 16% žena. Zanimljivo je da su žene između 18 i 29 godina sklonije preljubi. U Meksiku, biti muškarac utrostručuje šanse za neverstvo, prema studiji Autonomnog univerziteta u Novom Leonu.

Razlozi za neverstvo su različiti i uključuju probleme sa samopoštovanjem, nezadovoljstvo vezom i osvetu. Međutim, neki tvrde da vaspitanje i genetika igraju značajnu ulogu, posebno u muškom ponašanju.

Neverstvo je složen problem, oblikovan raznim kulturnim i ličnim faktorima. Dok se muškarci češće krive za neverstvo, nijanse između polova i starosti su važne. Razumevanje ovih faktora može pomoći u ublažavanju posledica u vezama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com