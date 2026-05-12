Jedan deo tela koga se žene najviše stide i koji kriju, muškarci najviše obožavaju

Suprotno opštem ženskom mišljenju, jedan deo tela koji žene često kriju zbog nesigurnosti je upravo ono što muškarci zaista vole.
Nedavno je poznati strani veb-sajt posvećen fitnesu sproveo anketu o atraktivnim fizičkim karakteristikama oba pola. Rezultati su doveli do zanimljivog zaključka.
To je – stomačić.
Čak su i muškarci koji vole mišićave i atletske žene izjavili da je stomak seksi i da ga više vole da vide na ženi nego isklesane trbušnjake.
Kada je reč o licu, 87 odsto muškaraca je reklo da su oči prva stvar koju primete. Usne su na drugom mestu. Većina muških ispitanika potvrdila je da preferira prosečno žensko telo. Atletsko žensko telo je prioritet samo za tri odsto ispitanih muškaraca.
U anketi drugog fitnes veb-sajta učestvovalo je 2.000 ispitanika. 48 odsto muškaraca je reklo da im se sviđaju žene sa oblijim nogama. 22 odsto muškaraca obožava žene sa prosečnim telom, a ostatak muškaraca je istakao vitku i mišićavu figuru.
A kakvo muško telo je najprivlačnije ženama?
Iako ne kriju da vole da bace pogled na izvajana tela, u većini studija žene su potvrdile da im je prosečno telo najprivlačnije.
Ne smeta im nešto veći procenat telesne masti i mnoge žene više vole ovaj tip tela nego jasno definisane mišiće. Većina preferira muškarce sa većim grudima i širokim ramenima i priznaju da uvek prvo primete ovaj deo tela na muškarcu.
