Kad je žena gore — šta on zaista misli dok leži i posmatra: Misterija konačno razotkrivena

Žena gore je omiljena poza mnogim damama jer u njoj najlakše žene postižu orgazam. Ovo je takođe jedna od omiljenih poza za muškarce jer se tokom seksa opuštaju. Upravo žene preuzimaju kontrolu u ovoj pozi, birajući tempo i intenzitet odnosa. Muškarci takođe uživaju gledajući žensko telo, posebno u ovoj pozi. Istovremeno, ono što ih „muči“ je pitanje: šta da radim sa rukama? Zaista postoji mnogo opcija.

Zašto muškarci vole kada je žena gore

Uživanje u pogledu. Za mnoge je pogled na žensko telo iz te pozicije jedan od najprivlačnijih prizora. To nije samo fizičko — to je vizuelna stimulacija, bliskost, emocija.

Žena ima kontrolu. Kada je žena gore, ona bira tempo i intenzitet. To muškarcu daje osećaj olakšanja – može da se prepusti, opusti, i samo uživa.

Smanjen pritisak na muškarca. Ne mora on da vodi ceo „proces“ — ne razmišlja da li je dovoljno dobar, da li će izdržati, da li radi nešto pogrešno. Oseća da su u tom trenutku zajedno na istoj strani.

Stvari koje muškarce mogu da muče

Šta da rade rukama? Iako uživaju u prizoru, nije uvek jasno šta sa rukama — da li da je pridržavaju, maze, puste… pitanje koje se često vrti u glavi.

Strah od povrede ili neprijatnosti. Kada je žena gore, penis i telo su u drugačijem položaju — neki muškarci brinu da ne dođe do bola ili da ne ispadne nešto glupo.

Nestabilnost vlastite uloge. Ako je on navikao da preuzima inicijativu — može da mu bude čudno da u krevetu „samo gleda“, bez neposredne kontrole. Neki to doživljavaju kao gubitak svoje seksualne “uloge”.

Kako da iskoristite to – kad žena gore bude plus

1. Prihvatite ulogu posmatrača i uživajte. Ako je žena gore — dajte joj slobodu, ali i pokažite da vam je sve zajedno prijatno: nežnim pogledom, dodirima, osmehom…

2. Komunicirajte — tiho ili rečima. Pitajte je diskretno šta joj prija. Dobro je da čujete njen ritam, da znate da li je ugodno. A njoj mnogo znači da čuje da vam je lepo videti je.

3. Oslobodite se pritiska. Ako razmišljate da uradite sve „kako treba“ — zaboravite na to. Fokusirajte se na osećaj, bliskost, intimnost. To često čini razliku između dobrog i izvanrednog.

Šta ova spoznaja može da promeni u vašoj vezi

Kad shvatite da muškarci zaista misle mnogo više od pukog seksa — i da uloga “odmaranja” kad je žena gore ima svoje čari — možete da razoružate nesigurnost. Može da postane zabavno, opušteno, spontano i blisko. I mnogo iskreno.

Ako poradite zajedno, razgovarate, i prihvatite nesavršenost — seks postaje nešto prirodno, toplo, i za oboje lepo. “Žena gore” prestaje da bude samo poza — postaje trenutak potpunog zajedništva.

Žena gore može da bude početak nečeg dubljeg — dublje povezanosti, razumevanja, bliskosti. Proverite to — možda vas iznenadi koliko dobro može da bude.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com