Kad suprug više ne voli svoju ženu, prestaće da govori ovih šest stvari: Jedna rečenica je najjasniji znak

Održati vezu ili brak postaje posebno bolno kad jedan partner prestane da voli, a to se često vidi kroz promene u ponašanju i jeziku koje ukazuju na emocionalno povlačenje.
Ukoliko ste prestale da slušate ove rečenice od svog partnera, to može biti upozorenja da se strast ugasila i da je došlo vreme da se preispitaju emocije – i vaše i njegove.
“Kako ti je prošao dan?”
U stabilnim vezama partneri dele svakodnevne događaje; kada muškarac prestane da pita za dnevne sitnice svoje supruge, to pokazuje manjak interesa i udaljavanje emocionalne povezanosti.
“Jesi li dobro?”
Nedostatak brige za osećanja supruge, odnosno prestanak pitanja o tome kako se ona oseća, jedan je od najčešćih znakova distanciranja koji terapeuti navode kao bolan i očigledan pokazatelj hlađenja emocija.
“Žao mi je.”
Ako prestane da izgovara izvinjenje, to znači da više ne ulaže trud u odnos; odsustvo priznanja grešaka stvara osećaj izolacije i potkopava bliskost.
“Nedostaješ mi.”
Poruke i izgovori koji izražavaju nedostatak prisnosti postaju retki; kada nestane “nedostaješ mi”, jasno je da muškarac sve više uživa u udaljenosti i ne oseća želju za bliskošću.
“Cenim te.”
Izgubiti izraze zahvalnosti i priznanja za partnerkin trud znači da ljubav slabi; nedostatak isticanja vrednosti supruge pokazuje opadajuće poštovanje prema odnosu.
“Volim te.”
Najdirektniji znak je izbegavanje izgovaranja “volim te”; ako na njenu izjavu ljubavi odgovara hladno ili mehanički, to ukazuje da osećanja nisu ista kao pre i da pokušava da izbegne priznanje promene
