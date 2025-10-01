Kad suprug više ne voli svoju ženu, prestaće da govori ovih šest stvari: Jedna rečenica je najjasniji znak

Održati vezu ili brak postaje posebno bolno kad jedan partner prestane da voli, a to se često vidi kroz promene u ponašanju i jeziku koje ukazuju na emocionalno povlačenje.

Ukoliko ste prestale da slušate ove rečenice od svog partnera, to može biti upozorenja da se strast ugasila i da je došlo vreme da se preispitaju emocije – i vaše i njegove.

“Kako ti je prošao dan?”

U stabilnim vezama partneri dele svakodnevne događaje; kada muškarac prestane da pita za dnevne sitnice svoje supruge, to pokazuje manjak interesa i udaljavanje emocionalne povezanosti.

“Jesi li dobro?”

Nedostatak brige za osećanja supruge, odnosno prestanak pitanja o tome kako se ona oseća, jedan je od najčešćih znakova distanciranja koji terapeuti navode kao bolan i očigledan pokazatelj hlađenja emocija.

“Žao mi je.”

Ako prestane da izgovara izvinjenje, to znači da više ne ulaže trud u odnos; odsustvo priznanja grešaka stvara osećaj izolacije i potkopava bliskost.

“Nedostaješ mi.”

Poruke i izgovori koji izražavaju nedostatak prisnosti postaju retki; kada nestane “nedostaješ mi”, jasno je da muškarac sve više uživa u udaljenosti i ne oseća želju za bliskošću.

“Cenim te.”

Izgubiti izraze zahvalnosti i priznanja za partnerkin trud znači da ljubav slabi; nedostatak isticanja vrednosti supruge pokazuje opadajuće poštovanje prema odnosu.

“Volim te.”

Najdirektniji znak je izbegavanje izgovaranja “volim te”; ako na njenu izjavu ljubavi odgovara hladno ili mehanički, to ukazuje da osećanja nisu ista kao pre i da pokušava da izbegne priznanje promene

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com