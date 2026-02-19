Kako krvna grupa utiče na to šta tražite u ljubavi? Mnogi će se iznenaditi!

Saznajte kako krvna grupa govori o tome šta tražite u ljubavi, možda ćete se iznenaditi. Razne teorije tumače zašto nas privlače neki ljudi.

Svi znamo da ljubav nema univerzalnu formulu. Postoje razne teorije koje pokušavaju da objasne zašto nas privlače određene vrste ljudi. Jedna od njih kaže kako krvna grupa utiče ne samo na naše zdravlje, već i na našu ličnost, emocionalne potrebe i šta tražimo u ljubavi.

Naravno, ovo nije egzaktna nauka – to je više zabavno tumačenje, slično horoskopu. Ali ponekad se u takvim teorijama nađemo više nego što bismo očekivali. Pa hajde da vidimo kako krvna grupa navodno utiče na vaš ljubavni stil.

Krvna grupa A – sigurnost, nežnost i stabilnost

Ako imate krvnu grupu A, tražite emocionalnu sigurnost, mir i osećaj poverenja u ljubavi. Ne privlače vas burne i nepredvidive veze – važnije je da znate gde se nalazite. Partner treba da bude pažljiv, obziran i spreman da gradi vezu korak po korak. Više cenite male gestove i iskrene razgovore nego velike romantične poteze.

Savet: Ne bojte se da jasno kažete šta vam je potrebno i ne zadovoljavajte se vezama koje vas emocionalno iscrpljuju. Prava osoba za vas biće ona koja vas čini mirnim, a ne stalno na oprezu.

Krvna grupa B – Strast, sloboda i uzbuđenje

Ljudi sa krvnom grupom B traže strast, spontanost i osećaj slobode u ljubavi. Privlače vas harizmatični ljudi sa jakim ličnostima i sopstvenim životima. Ne volite rutinu ili preterana pravila – vaš odnos treba da bude živ i inspirativan. Važno vam je da vaš partner poštuje vašu nezavisnost i da ne pokušava da vas „oblikuje“.

Savet: Izaberite nekoga ko vas neće sputavati, već ko je dovoljno zreo da prati vaš tempo. Prava ljubav za vas je ona u kojoj se smejete, putujete i rastete zajedno.

Krvna grupa AB – dubina, razumevanje i mentalna povezanost

Ako ste krvna grupa AB, tražite emocionalnu i intelektualnu vezu u ljubavi. Privlače vas ljudi sa kojima možete voditi duboke razgovore, ali i oni koji razumeju vašu povremenu potrebu za distancom. Često ste kompleksni i ne volite površne veze. Važno vam je da vas partner prihvati takve kakvi jeste – sa vašim kontrastima i promenama raspoloženja.

Savet: Ne skrivajte svoje emocije iza racionalnosti. Prava osoba za vas biće ona koja vas sluša pažljivo koliko vas razume.

Krvna grupa 0 – strast, lojalnost i jaka hemija

Ljudi sa krvnom grupom 0 traže intenzitet, strast i osećaj da su izabrani u ljubavi. Volite jake emocije i jasne znake naklonosti. Vaš partner mora biti samouveren, ali i dovoljno topao da vam pruži pažnju koju tražite. Niste zadovoljni mlakim vezama – želite sve ili ništa.

Savet: Naučite da povremeno uspori i napravite prostor za mirnije emocije. Prava ljubav za vas je ona u kojoj se osećate željeno, cenjeno i bez sumnje – na prvom mestu.

(Krstarica/Zadovoljna.hr)

