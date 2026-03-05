Kako prepoznati švalera? Onaj koji vara uvek koristi ovih 6 fraza

Evo kako prepoznati švalera. Svaki muškarac koji je nepopravljivi preljubnik uvek izgovara jednu od ovih fraza kad ga uhvatite na delu.

Biti prevaren od strane nekoga koga jako volite može da bude vrlo bolno. Ljudi koji budu prevareni mnogo pate, a razlozi za prevaru su veoma različiti. Evo kako prepoznati švalera.

Kako prepoznati švalera? Pa, Kada primete nešto sumnjivo u partnerovom ponašanju mnogima prvo na pamet pada neverstvo. Često iskren razgovor ne pomaže, pa mnogi posežu za ne baš pohvalnim „kopanjem“ po telefonu.

Kada, na njihovu žalost, na kraju ipak budu uhvaćeni u aferi, preljubnici će ponuditi mnoga opravdanja za svoje ponašanje. Stručnjaci za veze izdvojili su 6 fraza koje će vrlo verovatno izgovoriti svaki muškarac koji je prevario svoju partnerku.

Najčešćih 6 fraza koje govori svaki švaler

1. „Ništa nije značilo“

Ako mu već ništa nije značilo to što vas je prevario, zapitajte se koliko mu znači vaša veza kad je u stanju da je pogazi zbog nečeg što mu ništa nije značilo.

2. „Nikad to neću ponoviti“

Kao što kažu, jednom varalica, uvek varalica.

Morate to gledati iz perspektive varalice. Ako je to uradio jednom zašto ne bi ponovo? Samo će se sledeći put više potruditi da bolje zataška stvari. Ne veruj mu.

3. „Žao mi je“

Žao mu je što je uhvaćen! Da mu je žao, ne bi trčkarao s drugim ženama.

Narcisi se obično ne brinu o osećajima drugih ljudi. Pretvaraće se da brinu, ali da su se brinuli zbog vaših osećanja, ne bi učinili ono što su učinili. Vaša reakcija bi trebala da bude: „I meni je žao. Žao mi je što sam trošila vreme na tebe. Ali idem dalje. ”

4. „Ti si me na to naterala“

Nijedna žena nikada nije naterala svog muškarca da zaluta. Nije stvar u tome šta ste učinili ili niste učinili zbog čega mu je oko odlutalo. Radi se o njegovoj ideji da zaslužuje imati sve što želi, čak i ako je to izvan okvira onoga što smete da radite u braku ili vezi.

5. „Bio sam depresivan“

Ako tvrdi da je bio depresivan i jedini izlaz iz problema mu je bio da vas prevari, onda se zapitajte kako će se nositi sa problemima u budućnosti. Hoće li na svaki problem otrčati drugoj ženi? Pa velike su šanse.

6. „Dosadilo mi je tvoje zvocanje“

Muškarci će svaki problem svaliti na žensko zvocanje, šta god on pogreši reći će da je žena kriva za to.

Ali vaše zvocanje neće oterati muškarca drugoj ženi, to će učiniti njegov loš karakter.

