Kako se ponaša žena kojoj fali seks: Jedan znak u sekundi odaje da je željna muškog dodira

Da li je stegnuta i nervozna? Žena kojoj fali seks odaje se na poseban način – nedostatak hormona utiče na hod, san i izgled.

Žena nikad ne može da sakrije istinu – hormoni odmah odaju da joj fali seks!

Svi znamo da je seks zdrav i da isceljujuće deluje kako na žene tako i na muškarce. Ali, zadržimo se kod žena. Kao što se lako prepozna kada je žena zadovoljena, odnosno da je prošle noći sigurno imala seks, tako se može „provaliti“ i kada dugo nije imala intimne odnose.

Govor tela: Hod koji ne laže

Žena kojoj fali seks, koliko god se trudila da sakrije svoje nezadovoljstvo, odaće se govorom tela i stalnim neraspoloženjem. Nedostatak dodira i lučenja ključnih hormona menja njeno ponašanje i držanje, a jedan znak je posebno uočljiv.

Seks deluje opuštajuće, pa će žena koja je seksualno ispunjena biti opuštena i to će se primetiti u njenom hodu, odnosno, zanosiće kukovima kad hoda. S druge strane, žena kojoj fali seks izgledaće stegnuto. To je prvi znak koji se može primetiti u sekundi, a koji odaje njenu potrebu za muškim dodirom.

Zatim, zbog nedostatka oksitocina, hormona koji se luči prilikom orgazma, a deluje kao prirodni sedativ, žena koja nema seks imaće loš san i biće neispavana. Ako apstinencija potraje dugo, počeće da se vide ozbiljnije posledice od nedostatka sna i žena može izgledati starije.

Izlivi besa i poljuljano samopouzdanje

Seks je jedan od glavnih okidača za lučenje hormona sreće – endorfina. Zbog nedostatka ovog hormona žene mogu biti jako nezgodne. Zbog toga će često imati izlive besa prema ljudima koji su je samo popreko pogledali.

Na kraju, nedostatak seksa značajno utiče i na samopouzdanje, pa će žene kojima seks fali, imati i nedostatak samopouzdanja, piše Telegraf.

