Kažite joj ovo tokom seksa i „podivljaće“, svaka žena želi da čuje tih 5 rečenica dok vodi ljubav

Svako ima svoje želje dok vodi ljubav, ali ovih pet rečenica će se dopasti većini žena.

1. Reci mi šta želiš.

Mit o tome kako bi muškarci trebali da čitaju naše misli kada je u pitanju vođenje ljubavi odavno smo zaboravili. Ako nešto želimo, onda to treba i da kažemo, a još je lepše kada se muškarac sam zainteresuje da zadovolji svoju partnerku.

2. Da, imam kondom.

Samosvesne žene same će da se pobrinu za kontracepciju, ali uvek vole da znaju da i njihov partner vodi računa o tome i da je svestan koliko je važno biti seksualno odgovoran.

3. Sviđa li ti se to što radim?

Stidljive žene možda neće odmah partneru da daju do znanja šta im najviše odgovara. Kažite joj ovo da razbijete stid. Zbog toga je ovo jednostavno pitanje efikasan način da muškarac sazna da li se žena oseća dobro ili ne.

4. Obožavam tvoje…

Svi se ponekad osećamo malo nesigurno tokom vođenja ljubavi, pa je uvek lepo čuti šta to partner najviše voli na nama i čega mu nikad nije dosta. Takav iskreni kompliment u intimnim trenucima ženama podiže osećaj samopouzdanja.

5. Fantastična si.

Muškarci obožavaju kada žene pohvale njihove seksualne veštine, ali zašto oni ne bi pohvalili naše? Kvalitetan seks je dvosmeran proces u kom takođe mora da vlada jednakost, piše zadovoljna.dnevnik.hr.

