Ko više vara – muškarci ili žene? Pogledajte ovaj interesantan odgovor i onda ocenite sami

Kada se priča o prevarama u romantičnim vezama, često se automatski misli da su to uglavnom muškarci, ali zbog promene tradicionalnih rodnih uloga stvari su počele da se menjaju, pa su žene sve češće te koje varaju.

Zašto je ustaljeno uverenje da su muškarci ti koji varaju? Pa, ako zamislite supružnika koji vas vara, prva slika koja vam verovatno pada na pamet je muškarac. U mnogim kulturama, muškarci se vide kao partneri koji varaju i prekidaju veze, dok se za žene često smatra da čekaju kod kuće da se neverna muška bolja polovina vrati.

Ali zašto ne razmišljamo o tome i da žene mogu da varaju? Zašto je teško poverovati da su i žene sklone varanju i da to uglavnom ne rade samo muškarci?

Postoji nekoliko faktora koji ovo mogu objasniti:

1. Moć: Tokom većeg dela istorije, žene su smatrane slabijim ili manje privilegovanim polom, a muškarci su hranitelji porodice. Ova dinamika dopriniso tome da je teško poverovati da žene imaju iste mogućnosti da varaju kao i muškarci.

2.Kultura: Seks je bio tabu tema kroz istoriju, a konzervativizam je često potiskivao žensku seksualnost. Žene koje su pokazivale otvorenu seksualnost smatrane su grešnicama, dok su muškarci manje osuđivani za slično ponašanje.

3. Vidljivost: Nedavna istraživanja pokazuju da muškarci teže sakrivaju znakove prevare, dok su žene često veštije u prikrivanju svojih vanbračnih aktivnosti. Ovo može proizaći iz stereotipa i verovanja da su muškarci ti koji varaju.

Ali zašto žene danas varaju češće nego ranije?

Postoje nekoliko razloga:

– Promena uloga: Žene zarađuju više i penju se na korporativnoj lestvici, što im daje veću finansijsku nezavisnost i slobodu.

– Seksualna liberalizacija: Zapadno društvo postaje sve liberalnije kada je u pitanju seksualnost, što omogućava ženama da slobodnije izraze svoje seksualne želje i potrebe.

– Tehnološki napredak: Internet i aplikacije za upoznavanje ženama olakšavaju pronalaženje vanbračnih partnera.

Iako muškarci tradicionalno češće varaju, procenat žena koje varaju dramatično se povećao poslednjih decenija. Ženska seksualnost je složena i ne može se jednostavno svesti na tradicionalne stereotipe.

Važno je razumeti razloge za varanje i promeniti uverenja koja podržavaju rodnu nejednakost u ovoj oblasti.

