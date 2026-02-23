Koja godina braka se smatra najsrećnijom? Postoje 2 takva perioda

Stručnjaci za veze otkrivaju koja godina braka je najsrećnija za partnere. Ako ste mislili da je to prva godina, varate se.

Da li ste razmišljali o tome koja godina braka je najsrećnija. Ako ste pomislili da je prva godina braka najsrećnija, prevarili ste se.

Sreća u braku retko je prava linija. Ona se menja, razvija i prolazi kroz različite faze, baš kao i odnos između dvoje ljudi. Prvi meseci često su obeleženi zaljubljenošću i prilagođavanjem. A tokom godina brak dobija dublje značenje, stabilnost i novu vrstu bliskosti.

Zato mnoge zanima da li postoji period u kome se većina parova oseća posebno ispunjeno i zadovoljno, a odgovor je – da, i to dva.

Srećan period u većini bračnih veza

Stručnjaci za veze i dugogodišnja istraživanja pokazuju da se treća godina braka često smatra jednom od najsrećnijih. Nakon početnog perioda prilagođavanja, parovi su već uspostavili rutine, ali i dalje zadržavaju osećaj bliskosti i uzbuđenja.

Do ove faze, partneri su se upoznali u svakodnevnim situacijama, naučili da rešavaju neslaganja i razvili osećaj timskog rada, što donosi veću emocionalnu sigurnost i zadovoljstvo.

Drugi izuzetno srećan period dolazi nakon 20. godišnjice braka, koji mnogi nazivaju i „drugim medenim mesecom“. Tokom ove faze, parovi često ostavljaju iza sebe najintenzivnije životne obaveze – odgajanje dece, karijeru i finansijske izazove – i ponovo imaju više vremena jedno za drugo. Deca su odrasla, pritisci su manji, a veza se zasniva na dubokom poverenju, prijateljstvu i zajedničkoj istoriji.

Ono što ovu godinu čini posebno srećnom je osećaj postignuća i stabilnosti.

Partneri više ne pokušavaju da se dokazuju jedno drugom, već uživaju u onome što su zajedno izgradili. Ljubav tada poprima mirniji, ali jači oblik, a zajednički trenuci postaju svesniji i kvalitetniji.

Iako ne postoji univerzalna formula za srećan brak, treća godina i period posle 20. godišnjice često se ističu kao vremena kada se veza prirodno vraća ravnoteži, bliskosti i radosti – podsetnik da prava sreća u braku dolazi kroz vreme, strpljenje i obostrani rast.

Koja godina braka je najteža?

Razne studije pokazuju i da u većini slučajeva problemi nastupaju u petoj godini, kada je sve teže izbalansirati obaveze oko dece, karijere i posvećenosti partneru. Prioriteti supružnika se znatno menjaju nauštrb njihovog odnosa.

Istraživanje je još pokazalo da, ukoliko brak potraje do sedme godine, velika je verovatnoća da će trajati dugo. Ili zauvek.

