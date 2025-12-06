Koliko često bračni parovi zapravo vode ljubav? Šokiraćete se.

Mnogi još uvek pamte staru šalu da se ulaskom u brak seks smanjuje. Iako to ne važi za sve, čini se da u toj tvrdnji ipak ima zrno istine.

Nova istraživanja pokazuju zanimljive trendove. Iako su današnje generacije otvorenije kada je seks u pitanju, a predbračna intimnost više nije tabu, čini se da broj seksualnih odnosa zapravo opada u poređenju sa prethodnim decenijama. Stručnjaci ističu da velik deo seksualnog iskustva mladih danas dolazi iz pornografije. Opet, tu je problem što to može stvoriti nerealna očekivanja i izazove u stvarnim vezama, prenosi avaz.ba.

Psiholozi i terapeuti često daju savete o tome koliko bi parovi trebalo da budu intimni. Ipak, sprovođenje tih preporuka u praksu predstavlja veliki izazov.

Šta kažu statistike?

Precizne brojke ne postoje, ali postoje okvirne procene. Psiholog Sajmon Šeri ističe: „Ljudi u 20-im godinama imaju seks otprilike 80 puta godišnje, što znači jednom svakih četiri do pet dana. Kod osoba u 60-im godinama taj broj pada na oko 20 puta godišnje.“

Čini se da šala o braku ipak ima osnova. Šeri potvrđuje da i oženjeni muškarci i udate žene beleže pad seksualne aktivnosti nakon venčanja. Iako oženjeni parovi generalno vode više ljubavi od neoženjenih, brojke pokazuju smanjenje: između 2000. i 2018. godine, procenat oženjenih muškaraca koji imaju seks barem jednom nedeljno pao je sa 71,1% na 57,7%, dok je kod udatih žena opao sa 69,1% na 60,9%.

Zašto je intimnosti sve manje?

Šeri objašnjava da se ovaj trend ne tiče samo bračnih parova, već mladih ljudi generalno, pa čak i čovečanstva u celini. Razlozi su višestruki: dostupnost drugih, „lakših“ zadovoljstava, lošije mentalno i fizičko zdravlje, kao i sve duže radno vreme, što zajedno smanjuje vreme i energiju za seks.

