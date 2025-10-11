Koliko je u proseku ženama potrebno da dostignu oragazam dok imaju seks?

Naučnici su konačno pronašli odgovor na ono večno pitanje – koliko dugo treba trajati seks kako bi žena bila srećna? U svojoj epohalnoj studiji, seksologinja Kristen Mark sa Univerziteta u Kentakiju je istražila i došla do zapanjujućih zaključaka, piše b92.net

Sa uzorkom od 15.000 žena, Markova je utvrdila da je prosečno vreme koje ženi treba za seksualni odnos oko 10 minuta. Međutim, to je samo prosečna ocena. Prema iskustvu ispitanica, idealno trajanje seksa bi bilo između 15 i 20 minuta.

Ovo istraživanje nije bilo prvo koje se bavilo ovom temom. Prethodne studije su takođe istraživale optimalno vreme seksa. Na primer, istraživači sa Državnog univerziteta Pensilvanije 2008. godine su zaključili da žene percipiraju optimalno trajanje seksa kao 13 minuta.

S druge strane, kanadski i američki seksolozi su 2008. godine takođe sproveli istraživanje o ovoj temi. Njihova studija, objavljena u časopisu The Journal of Sexual Medicine, otkrila je da nezadovoljne žene žele da seks traje oko 12 minuta, ali ne duže od 20 minuta.

Dakle, iako je važno da seks traje više od 10 minuta da bi žena bila zadovoljna, treba paziti da ne traje duže od 20 minuta. Uostalom, ravnoteža je ključna za srećan i ispunjen seksualni život!

