Koliko te VOLI? 5 stvari koje možete naslutiti iz PORUKA koje šalje

Moderna tehnologija je izuzetno napredovala i danas ne možemo zamisliti život bez mobilnog telefona. Može se reći da je većina nas čak i zavisna od njega. Ljubavne veze su nezamislive bez SMS-a, Vibera, Fejsbuk četa i poruka na drugim društvenim mrežama.

Znate li da možete da ustanovite koliko vas partner ili simpatija vole na osnovu poruka koje vam šalju? Ovih 5 stvari se mogu naslutiti iz poruka:

Brzina kojom odgovara na poruku

Ako vidite da je često online, a odgovara na poruku nema satima ili čak danima, stvari su jasne. Nema interesa za građenje dublje veze sa vama. Na početku ljudi to rade da bi povećali zanimanje kod druge strane. To su te igrice toplo-hladno. Međutim, ako se takva situacija nastavi, to je jasan znak da toj osobi i nije baš dovoljno stalo do vas. Zapamtite da je nemoguće da neko nema vremena da pošalje nekoliko poruka dnevno. Neće da ih pošalje! Ne tražite izgovore i opravdanja za takvo ponašanje! Suočite se sa ne baš prijatnom istinom da je druga strana nezainteresovana.

Pravopis

Ako neko u poruci ima mnogo pravopisnih grešaka, to dosta govori o njemu. Da li vam odgovara da budete sa nepismenom osobom? Razmislite. Moguće je da jako brzo piše poruke da bi vas se što pre rešio. Možda ne želi da posveti dovoljno pažnje dopisivanju sa vama.

Osoba je drugačija preko poruka

„Neki ljudi će u početku odnosa biti opušteniji u razgovoru uživo, a drugi u porukama. Ipak, ako se vaš potencijalni partner izražava sasvim drugačije u tim situacijama, to ostavlja pitanje da li jedno od tih ponašanja samo pokušaj ostavljanja “boljeg utiska”. Takođe, tek jedna od tih osobina može da bude ona prava i stvarna, pa nije loše da razmislite o tome“, piše Cosmopolitan.

Veoma kratke poruke

Ako šalje kratke poruke, možda je to znak da se ne trudi dovoljno i da ga ne zanimate previše. Možda jednostavno i ne voli da se dopisuje. Analizirajte kakav je zaista. Da li drugima piše duge poruke, a vama kratke?

Ako će radije da pozove

Kako piše Cosmopolitan, „postoje ljudi koji preferiraju poziv umesto poruke, a obično se radi o onima koji u životu imaju filozofiju “važnija su dela nego reči”. Neposredni su i ne vole da komplikuju, što u ljubavnom odnosu može da bude izuzetno dobro, jer smanjuje mogućnost igranja igrica, raznih tumačenja i pogrešnih utisaka. Ali, ako je izgovor da ne piše poruke jer radije zove, a onda nazove jednom u nedelju dana – tada je to samo manipulisanje i davanje izgovora“.

Ako čekate danima na njegove ili njene poruke, ako vam piše kratko a drugima duge poruke, možda je najbolje da prekinete taj odnos i pronađete nekoga ko će želeti da vam posveti vreme i ko će se truditi da vam šalje sadržajnije poruke. Zaslužujete bolje!