Krvna grupa i seks otkrivaju kakvi ste pod čaršavima, a jedna grupa krije najvatrenije ljubavnike

Krvna grupa i seks zvuče kao tema za žurku, dok ne shvatite koliko ljudi se prepozna u opisu. Japanci na ovo gledaju ozbiljnije od horoskopa. Jedna od četiri grupe vuče reputaciju najvatrenijih ljubavnika, a nije ona koju većina ljudi prvo pomisli.

Zašto Japanci veruju da krvna grupa otkriva karakter

U Japanu pitanje o krvnoj grupi pada na prvom sastanku, isto kao pitanje za posao. Teorija se zove ketsueki-gata i polazi od ideje da antigeni u krvi prate i temperament. Nauka tu skeptično odmahuje glavom, ali zabava ostaje.

A kada se priča prebaci na spavaću sobu, opisi postaju iznenađujuće precizni.

Grupa A: perfekcionista koji prvo gleda partnera

A grupa retko ulazi u krevet bez emocije. Pre nego što popusti, mora da oseti poverenje, tišinu, čistu posteljinu i pogled koji ne beži. Kada se opusti, postaje pažljiv ljubavnik koji pamti šta volite i ponavlja to nedeljama kasnije. Njihova slabost je previše razmišljanja. Najgora rečenica koju im možete reći u krevetu je „o čemu razmišljaš“.

Grupa B: nepredvidiv, zabavan i pomalo sebičan

B grupa ne voli scenario. Ako ste sinoć radili nešto što je upalilo, sutra očekujte potpuno drugu igru. Vole eksperiment, smeju se u krevetu i lako menjaju raspoloženje.

Mana? Ponekad zaborave da seks ima dvoje učesnika. Sa B grupom razgovor o željama mora biti direktan, jer aluzije ne hvataju.

Grupa AB: hladna spolja, vulkan iznutra

AB nosi reputaciju zagonetke. Spolja deluju distancirano, gotovo nezainteresovano. Iza zatvorenih vrata pokazuju maštu koja iznenadi i iskusne partnere. Vole psihološku igru, sporo zavođenje i osećaj da su nedostižni. Sa njima dosada ne postoji, ali ni potpuna predvidivost. Ako tražite sigurnost u svakom koraku, AB nije za vas.

Krvna grupa i seks: zašto je nula proglašena najvatrenijom

Grupa 0 vodi listu po energiji, izdržljivosti i apetitu. Direktni su, fizički, ne komplikuju i ne pregovaraju o očiglednom. Kada požele, požele odmah. Imaju snažan nagon za vođenjem, ali bez agresije. njihova mana je nestrpljenje, retko ulaze u dugačke uvode i preskaču faze koje A i AB obožavaju.

Ako ste sa nulom, recite jasno kada želite sporije. Razumeju samo direktan govor.

Da li krvna grupa zaista utiče na seksualni život

Ne postoji ozbiljna naučna studija koja povezuje krvnu grupu sa ponašanjem u krevetu. Reč je o popularnoj tipologiji koja se u Aziji koristi decenijama i koja, kao i horoskop, deluje tačno jer su opisi dovoljno široki da svako pronađe sebe.

Kompatibilnost po krvnoj grupi u krevetu

Najburnije veze stvaraju 0 i B, jer obe vole spontanost i ne pate od pravila. A i AB grade dublju, tišu strast koja traje. Sukobi nastaju kada se A spoji sa B, jer jednom treba red, drugom haos.

AB i 0 funkcionišu kao led i vatra, što neki obožavaju, a neki ne podnose duže od mesec dana.

Šta da uradite ako se ne prepoznajete u opisu

Najčešća greška je da opis čitate doslovno. Probajte da pitate partnera u koju grupu spada i uporedite sa svojim iskustvom. Često se ispostavi da se ljudi u 70 odsto slučajeva prepoznaju u opisu, ali tek kada čuju kako ih vidi neko drugi. Sami sebe vidimo lepše nego što jesmo, posebno u krevetu.

Koja je vaša krvna grupa i da li se prepoznajete u opisu, ili mislite da je vaš partner pogrešno svrstan

