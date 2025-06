Ljudi sa ovom karakternom crtom imaju ubedljivo najbogatiji seksualni život

Koliko često vodimo ljubav ima veze i s tim kakvi smo ljudi, a jedno istraživanje otkrilo je da ljudi koji imaju dve određene karakterne crte, imaju i najbogatiji seksualni život.

U istraživanju objavljenom u časopisu “The British Journal of Psychology” učestvovali su ispitanici bez ljubavnih partnera, 192 slobodne žene i 105 slobodnih muškaraca.

Učesnici su morali da odgovore na niz testova kako bi se ustanovila povezanost između altruizma, odnosno ponašanja kojem je cilj pomaganje drugome u kojem se ne očekuje neka vrsta nagrade od drugih, s time koliko neko ima uspeha u ljubavi, odnosno s vezama i seksualnom životu, prenosi direktno.rs.

U istraživanju je zaključeno da dobri i nesebični ljudi imaju najbogatiji seksualni život, odnosno vode ljubav češće od drugih ljudi i da su najviše zadovoljni svojim seksualnim životom. Kod muških ispitanika, to uključuje i veći broj partnerki za neobavezni seks.

Studija nije dala odgovor na to šta ispitanike motiviše na to da pomažu drugima, ali bez obzira na to, dobijeni rezultati još su jedan dokaz da se dobrota i nesebičnost uvek isplate.

Da su dobrota i nesebičnost privlačne osobine i u seksualnom smislu, vidljivo je i u istoriji, preciznije iz vremena lovačko-sakupljačkog društva kada su muškarci koji su svoj plen velikodušno delili s celim plemenom kod žena bili najpoželjniji životni partneri.

