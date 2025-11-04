Ljudi širom sveta izbegavaju seks baš na ovaj dan – saznajte šta zapravo stoji iza ovoga!

Tokom decembra su mnogi obuzeti prazničnom romantikom. Ipak, istraživanja pokazuju da postoji tačan dan kada najviše parova preskače intimne trenutke — to je 15. decembar.

Naime, klinike koje se bave seksualnim zdravljem primećuju da je 16. decembar dan sa najmanjom potražnjom za kontraceptivnim pilulama i testovima na polno prenosive infekcije — što implicira da se noć ranije, 15. decembra, događa najmanje seksualnih odnosa.

Zašto seks nestaje baš tada ?

Stručnjak za seksualno zdravlje, dr. Babak Ašrafi, objašnjava da je uzrok u složenoj kombinaciji fizioloških i psiholoških faktora koji su osobito izraženi zimi.

Iako bismo očekivali da hladniji dani povode parove da zajedničke večeri pod ćebetom, realnost je suprotna. Hladan vazduh, suva koža i kosa, kao i suvoća vaginalne sluzokože (posebno kad je unutra visoka temperatura u prostorijama) mogu smanjiti udobnost i želju.

Ovaj efekat stručnjak naziva “zimska vagina”. Fenomen koji, prema njegovim rečima, ima značajan uticaj na seksualno ponašanje.

Pored fizioloških izazova, decembar donosi i svoje psihološke pritiske

Manjak dnevnog svetla utiče na cirkadijalni ritam i hormone. Što opet dovodi do opadanja energije i libida.

U to vreme mnogi ljudi žongliraju između posla, prazničnih obaveza, kupovine poklona i pripremanja za Novu godinu. Sve ono što dodatno povećava stres i umor.

Dr. Ašrafi ističe da stres i brige mogu uticati na seksualni nagon jednako kao i na bilo koji drugi aspekt života.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com