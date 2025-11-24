„Magični broj“: Evo koji je idealan broj seksualnih partnera — i za muškarce i za žene

Idealni broj seksualnih partnera, prema novim istraživanjima, nije mit – ali nije ni jedinstvena formula za svakoga.

Većina nas se bar jednom zapitala: „Koliko je seksualnih partnera normalno imati?“ I, da budemo iskreni, društvene norme nas pritiskaju sa svih strana. Nije samo stvar ličnih izbora — postoji i taj nevidljivi, „društveno prihvatljiv“ broj. Novo istraživanje sada donosi iznenađujuće zaključke.

Ukratko: idealan broj seksualnih partnera, prema ispitanicima, nije ni veoma nizak, ni ekstremno visok. Naučnici su otkrili da ljudi najčešće cene umerenost — i to kod oba pola

Šta je istraživanje pokazalo?

Istraživanje objavljeno u časopisu Social Psychological and Personality Science obuhvatilo je više od 340 učesnika.

Učesnici su ocenjivali imaginarne 25-godišnje osobe na osnovu broja seksualnih partnera, učestalosti seksa, masturbacije i seksualnih fantazija.

Zaključak? Najprivlačniji su oni sa umerenim seksualnim iskustvom — ekstremi (vrlo malo ili vrlo mnogo partnera) su dobijali negativnije ocene.

Koliko je „idealno“ prema istraživanju?

Za muškarce: 4–5 ukupnih seksualnih partnera, od kojih bi 2–3 bila neobavezna iskustva.

Za žene: 2–3 partnera tokom života, sa 1–2 neobavezna odnosa.

Kada je reč o prvom seksualnom iskustvu: muškarci bi idealno trebali da ga imaju između 18. i 20. godine, dok su žene u oceni učesnika birale između 16. i 18..

Učestalost: muškarci bi trebalo da imaju seks 4–5 puta nedeljno, a masturbiraju 3–4 puta nedeljno; kod žena – seks 3–4 puta nedeljno, masturbacija 2–3 puta.

Seksualne fantazije: muškarci tri puta dnevno, žene dva puta dnevno.

Zašto je ovaj „magični broj“ važan?

Društvena percepcija – Ovo istraživanje nije samo o statistikama broja partnera, već o tome kako drugi ljudi ocenjuju vaš seksualni život. Ispitanici su naglasili da ekstremi nisu jednake prihvaćeni kao umerenost.

– Ovo istraživanje nije samo o statistikama broja partnera, već o tome kako drugi ljudi ocenjuju vaš seksualni život. Ispitanici su naglasili da ekstremi nisu jednake prihvaćeni kao umerenost. Smanjeni pritisak dvostrukih standarda – Tradicionalni obrasci i dalje postoje: muškarci sa većim brojem partnera ocenjuju se bolje nego žene, dok žene sa vrlo malim brojem mogu delovati premalo „iskusno“.

Zdrav seksualni život je prioritet – Istraživači naglašavaju da broj partnera nije sam po sebi merilo vrednosti. Bitniji su dobrovoljnost, zdravlje i sopstvene želje.

Šta to znači za Vas?

Ako razmišljate o svom seksualnom životu, nemojte se oslanjati samo na društvene stereotipe. Nauka pokazuje da „umjereno“ može biti najprivlačnije.

Ne morate da se uklapate u ekstremne norme — visoki broj partnera nije nužno bolji, ali ni mali znači manju vrednost. Bitno je da ste u skladu sa sobom: vaš seksualni život treba da odražava vaše vrednosti, ne tuđa očekivanja.

U vezama, razgovor o prošlim partnerima može biti važan, ali nije jedini pokazatelj kompatibilnosti.

