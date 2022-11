Mala seks tajna: Uz ovaj provereno dobar trik orgazam će postati vatromet užitka

Iako na to mnogi ni ne pomišljaju dok skidaju odeću sa sebe i bacaju se jedno na drugo, zadržavanje svesnosti tokom seksa zadovoljstvo može učiniti daleko boljim. To su pokazali rezultati studije objavljene u stručnom časopisu Journal of Sex & Marital Therapy.

Istraživači su proučavali skoro 200 dobrovoljaca koji su svi redom bili u braku. Radilo se o heteroseksualnim pojedincima starih između 36 i 60 godina.

Kako bi procenili njihovu seksualnu svesnost, odnosno njihovu sposobnost da ostanu potpuno prisutni tkoom vođenja ljubavi, učesnici su ispunili anketu – zadatak je bio navesti u kojoj meri se osećaju povezani sa određenim izjavama, poput ‘obraćam pažnju na seksualna osećanja’, ‘obraćam pažnju na svoje emocije tokom seksa’ itd.

Takođe, istraživačima su ispričali kako se osećaju vezano za svoj seksualni život, brak, ali i kako doživljavaju sami sebe.

Oni koji su praktikovali seksualnu svesnost i izbegavali samoosuđivanje tokom seksa bili su srećniji – bili su zadovoljniji seksom, svojom vezom i imali su više seksualnog samopoštovanja.

– Svesnost može rešiti deo teskobe koja zna da ometa pozitivno seksualno iskustvo. U osnovi, praktikovanje seksualne svesnosti iskorenjuje stvari koje seks često čine stresnijim, poput anksioznosti, straha i stida zbog izgleda, recept je za više užitka – zaključili su istraživači.

– Seks kao čin nije jako komplikovan, ali svestan seks često zahteva ogromnu hrabrost, strpljenje i spremnost da se družimo u našoj ranjivosti. Svesni seks znači pokazati se kao celovito, dopustiti da se pokažemo i biti voljan istinski videti drugu osobu ili druge ljude – objasnila je Yael Shy, profesorka i ekspertkinja za meditaciju iz SAD-a.

Kako vežbati seksualnu svesnost?

Svakako se usredsredite na disanje dok vodite ljubav, pokušate da budete svesniji svih svojih čula.

– Želite li da budete potpuno prisutni izbegavajte preteranu orjentisanost na ciljeve, poput fokusiranja na postizanje orgazma. Pokušajte da distancirate svoj um od prošlih seksualnih iskustava. Zaustavite svoj um kada odluta ili počne da brine o nečemu i vratite ga na ono što se trenutno događa u vašem telu – savetuje seksualna terapeutkinja Džesa Zimerman.

– Učini li vam se seksualna svesnost zastrašujućom, počnite malim koracima, poput fokusiranja samo na čulo dodira tokom snošaja pa krenite dalje. Takođe, želite li da užitak dovedete do vrhunca, tad bi trebalo da svesno usporite tempo – dodala je, a prenosi mindbodygreen.com.

‘Ne žurite s penetracijom’

– Usporavanje svega gledanjem jedno drugome u oči i polaganim sinhronizovanim disanjem pre nego što polako pređete na predigru, s dužim dodirima, poljupcima, maženjem i lizanjem može izgraditi još dublju vezu između vas i vašeg partnera. Savetujem vam da pokušate da usporite maksimalno i obratite pažnju koliko dugo možete da izdržite pre nego što popustite – kaže ekspertkinja za seks Izabel Uren.

– Odlaganjem penetracije oboje se možete lansirati u ekstazu. Stoga, umesto žurbe, dogovorite se oboje da ćete se suzdržavati od penetracije koliko god budete mogli da izdržite, a to uključuje i prste. Umesto toga balansirajte na ivici blaženstva što duže – dodala je.

Dodir, kaže, nije jedino čulo koje se pomaže kod vođenja ljubavi.

– Zapravo, osnaživanje drugih čula poput mirisa, sluha i vida može iskustvo učiniti još prijatnijim. Eksperimentisajte s mekim prigušenim osvetljenjem. Ispunite vazduh senzualnim mirisima kao što su ruža, vanila i sandalovina, jer ti mirisi deluju kao afrodizijaci. Stavite povez na oči jer to može pojačati čulno iskustvo tokom seksa – objasnila je.

