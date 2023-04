Masturbirao je svaki dan, a kada su mu se ove stvari počele dešavati sa telom, shvatio je da je zavisnik

Jeste li se ikada zapitali da li možda prečesto masturbirate?

Naime, prema seksualnom terapeutu Denu Drejku, ne postoji magična brojka koja označava koliko je masturbacije previše, to varira od godina muškarca.

,,Koliko god često masturbirate to nije problem dok ne počne da negativno utiče na vaš život“, kaže on.

Ali, kada je stvarno previše?

Den otkriva koje vam se stvari mogu dogoditi ako preterate sa samozadovoljavanjem. On vam ove savete navodi iz svog ličnog iskustva, jer se njemu to dogodilo.

1. Možete se povrediti

Neki muškarci toliko masturbiraju da se povrede. Povrede mogu biti lagane do onih poput Pejronijeve bolesti koja utiče na zakrivljene i bolne erekcije.

,,Ako masturbirate toliko često da vas boli, vreme je da prestanete“, kaže dr. Den.

2. Postajete zavisni

,,Dok sam bio zavistan, morao sam da ostajem duže na poslu i kasnio sam na sastanke. Ako je to zbog toga što to radite u toaletu, zapitajte se da li je to navika koja vam je potpuno preuzela život“, kaže Den Drejk.

3. Negativan uticaj na seksualni život

Ako prilikom gledanja pornografije koristite uvek iste pokrete rukom za masturbaciju vaš mozak to pamti i navikava se na takav nadražaj. Zbog toga biste mogli da imate problema kada se nađete u sobi sa stvarnom ženom, moguće je da uopšte nećete moći da postignete erekciju ili da je zadržite tokom seksa.

,,Počelo je da mi se dešava da ne mogu da imam odnos sa stvarnom ženom, sve to je nestalo kada sam se oslobodio zavisnosti“, kaže Den Drejk.

4. Stalno razmišljate o tome

Ako se probudite i želite da masturbirate, tokom ručka razmišljate o omiljenoj sceni iz porno filmova, čitav dan ste zaokupljeni samozadovoljavanjem i uglavnom vam je to na pameti, vreme je da se rešite te zavisnosti koja vam je preuzela život.

,,Zavisnost od masturbacije može da vam preuzme čitav život, zato je jako važno da je se oslobodite na vreme“, kaže Den.

(Telegraf)

