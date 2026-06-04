Psiholog Labkovski otkriva 3 stvari zbog kojih muškarci nikad ne napuštaju žene

Mihail Labkovski tvrdi da muškarci ostaju zbog tri konkretne stvari, a nijedna nije ono što čitate po ženskim časopisima.

Mihail Labkovski, ruski psiholog koji godinama radi sa parovima u krizi, tvrdi nešto neprijatno. Muškarci ne odlaze iz veza zbog druge žene, loše hrane ili manjka strasti. Odlaze kada nestanu tri stvari, a većina vas ih svakodnevno gasi misleći da pomaže odnosu.

Najgora vest je što se sve tri stvari ne tiču muškarca. Tiču se vas – žena. I to onog dela koji ste verovatno žrtvovali negde između prve godine veze i drugog deteta.

Šta tačno tvrdi psiholog Labkovski

Labkovski je u Rusiji poznat po direktnom, gotovo grubom stilu. Ne tepa klijentima i ne prodaje priče o srodnim dušama. Njegova teza glasi ovako: muškarac ostaje uz ženu koja je emocionalno samostalna, koja ga ne pretvara u projekat i koja ne traži od njega da popuni rupe koje je sama napravila.

Zvuči hladno, ali ako pogledate parove oko sebe koji su zajedno dvadeset godina, videćete obrazac.

Ne pretvarate ga u svoj jedini razlog za sreću

Žena koja ujutru ustaje srećna zbog sebe, a ne zbog njega, automatski postaje neko uz koga se diše lakše. Labkovski to zove emocionalna autonomija. Kad muškarac oseti da ste vi izvor svog raspoloženja, prestaje da bude kriv za svaki vaš loš dan. A krivica je, po njemu, najtiši razlog zbog kog ljudi odlaze.

Pokušajte da se setite poslednjeg puta kad ste se nasmejali nečemu što nema veze sa njim. Ako morate dugo da razmišljate, to je odgovor.

Govorite šta hoćete, bez okolišanja

Ovo je deo gde se većina veza lomi. Žena misli na jedno, kaže drugo, očekuje treće. Muškarac onda pogrešno protumači sve i posle dve godine takvog rasporeda jednostavno se isključi. Mihail Labkovski insistira na rečenicama od pet reči: hoću, neću, smeta mi, prijatno mi je, dosta.

Sasvim druga priča kad žena prestane da šalje šifrovane poruke. Muškarci ne odlaze zbog teških žena. Odlaze zbog žena čije reči ne znače ono što izgledaju.

Ne pravite od njega oca, sina ili pacijenta

Najveći problem nije nedostatak ljubavi, problem je preuzimanje uloga koje niko nije tražio. Kad mu birate čarape, podsećate ga na lekara i pratite šta jede za ručak, prestajete da budete partner. Postajete menadžer njegovog života, a niko ne ostaje zaljubljen u svog menadžera.

Suplementi, joga i samopomoć knjige tu ne pomažu mnogo. Pomaže jedna odluka: pustiti ga da bude odrastao čovek, čak i kad pogrešno spakuje kofer.

Zašto se baš ova tri saveta razlikuju od ostalih

Većina ljubavnih saveta koje čitate na portalima vrti se oko toga kako da budete bolji prema njemu. Labkovski radi obrnuto. Cela njegova teza staje u jednu rečenicu: budite bolji prema sebi, pa će i on poželeti da ostane.

Nije slučajno što se njegove knjige u Rusiji prodaju u milionskim tiražima. Ljudi prepoznaju razliku između saveta koji ih krivi i saveta koji ih oslobađa.

Šta je emocionalna autonomija po Labkovskom

To je sposobnost da budete srećni i bez partnera, ali da svesno biraste da budete sa njim. Nije nezavisnost iz inata, već unutrašnji mir koji ne zavisi od tuđeg ponašanja.

Kad to jednom probate, teško vam je da se vratite na staro. A njemu je teško da ode.

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