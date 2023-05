Mnogima je omiljena: Znate li kako je poza 69 dobila ime i zašto je toliko uzbudljiva?

Klasični 69, poza koja omogućava da oba partnera istovremeno pružaju i primaju oralnu stimulaciju može biti još bolja i uzbudljivija – izvor beskrajnog užitka.

Bez obzira na to da li je ova poza deo vašeg seksualnog repertoara ili nešto što ste jednom probali i bili pritom oduševljeni, detaljni vodič ima nešto što će vam pomoći da ovu pozu vidite u novom svetlu.

Zašto je položaj 69 tako dobar, u čemu je njegova tajna, kako ga začiniti i koje trikove i savete primijeniti za optimizovanje i pobuđivanje užitka za sve uključene?

Poza 69

Poza 69 je položaj oralnog seksa u kojem se dva partnera istovremeno bave oralnom stimulacijom zbog seksualnog užitka. Ime je dobila po tome što, kada su dve osobe uključene u užitak, njihova spojena tela izgledaju zakrivljeno kao brojevi 6 i 9, jedno pored drugog. Izraz potiče iz francuskog soixante-neuf, doslovnog značenja ‘šezdeset i devet’, i u upotrebi je nekoliko stotina godina. 69 se takođe pojavljuje u Kama Sutri, poznat kao ‘položaj vrane’.

Kako funkcioniše?

Za ulazak u klasični položaj 69, jedan partner leži ravno na leđima. Drugi se partner zatim penje na njega, s glavom okrenutom prema njegovim stopalima. Zatim usmeravaju svoja usta prema partnerovim genitalijama, a da pritom takođe paze da poravnaju svoje genitalije s ustima svog partnera. U ovom položaju sada možete uživati u osećaju oralnog seksa, pružajući istovremeno jednako zadovoljstvo jedan drugome.

Zašto biste želeli da isprobate pozu 69?

1. Dobra je za održavanje ‘iskre’

– Parovi koji su u stanju da održe dugoročne zadovoljavajuće seksualne odnose imaju nekoliko zajedničkih stvari; jedna od njih je i osećaj za avanturu – kaže Kajl Zrenčik, seks terapeut i klinički direktor u Mineapolisu.

Budući da 69 zahteva malo pokušaja, grešaka i istraživanja, odličan je za vraćanje parova svesnijem pristupu seksu. Nije baš moguće biti neangažovan ili odsutan prilikom izvođenja popularne poze oralnog seksa; morate biti osetljivi, pažljivi i spremni da isprobate različite stvari. To je čini odličnim izborom za parove koji žele da ponovo otkriju svoju seksualnu strast jedno prema drugom.

Parovi koji isprobavaju stvari, eksperimentišu, istražuju, izazivaju sami sebe i jedan drugoga, i koji su dovoljno hrabri da se bave stvarima izvan svog uobičajenog i klasičnog seksualnog repertoara, doživljavaju osećaj tajanstvenosti i ranjivosti, što su ključne komponente za kontinuirano, odnosno neprekidno zadovoljstvo, kaže Zrenčik.

2. Veliki ste obožavalac oralnog seksa

Za mnoge koji se bore s poteškoćama postizanja vrhunca, oralni seks je jedini način na koji mogu postići orgazam tokom partnerskog seksa. Stoga bi seksualni čin posvećen oralnom delu mogao da bude vredan razmatranja za one koji se bore da dođu do orgazma na druge načine. 69 je takođe izvrstan izbor za one koji su jednostavno dodatno uzbuđeni idejom da se spuste ‘niže’ i žele da se stvarno ‘zakopaju’ tamo dole.

3. Želite da uravnotežite odnos zadovoljstva u svom seksualnom životu

Neki parovi su možda doživeli iskrivljenu raspodelu, odnosno distribuciju oralnog seksa, što bi možda želeli da ispravite. Ako ste frustrirani zbog davanja više oralnog nego što primate, 69 može biti način da se vaša oralna iskustva uravnoteže. Kako ističe tantrička terapeutkinja i seksualni trener Rene Adolfi, niko ne može biti zapostavljen u pozi 69.

4. Volite puno stimulacije

Položaj 69 je odličan izbor za osobe koje žele da osete razne podražaje koji ih dodatno napaljuju. Kada istovremeno primate i dajete oralni seks, genitalno ste stimulisani, ali i uzbuđeni prizorima, mirisima i zvukovima zadovoljstva vašeg partnera. Ova kombinacija može dovesti do ekstra jakih orgazama. Zadovoljstvo jer se vaš partner oseća dobro je intenzivan afrodizijak.

Varijacije pozicije 69

Budite pri ruci

Dok se poza 69 tradicionalno koristi za oralni seks, možete ga malo izmeniti korišćenjem ruku umesto usta. Ako usta moraju malo da vam se odmore, upotrebite ruke. Poštujte ono što vaše telo oseća i šta mu je potrebno, kaže Adolfi. Nije sramota ako vašem jeziku treba malo odmora.

Vreme je za ljuljanje

Ako posedujete ljuljačku za seks, to može biti izvrstan dodatak poziciji 69, preporučuje Adolfi. Da biste uradili ovu varijaciju, jedan partner leži na leđima u ljuljaški, a drugi stoji njemu iznad glave okrenut prema njegovim nogama, pritom se saginje kako bi mu pružio zadovoljstvo te istovremeno uživa u ustima onog koji se ljulja.

Čučanj 69

Kako bi ušli u ovu varijaciju, jedan partner sedi na podu s ispruženim nogama ispred sebe, lagano raširenim. Druga osoba spušta svoje genitalije na partnerovo lice, držeći noge s obe strane partnerovih ramena na podu i saginje se kako bi zadovoljila partnera, oslanjajući se rukama na pod. Ovaj čučanj zahteva da ste u prilično dobroj formi, posebno ako želite da budete osoba koja radi čučnjeve, upozorava stručnjak, jer je potrebno puno snage da se tamo zadržite i izdržite.

Stajaći 69

Još jedna izazovna opcija za one koji idu u teretanu je stajaći 69. U ovom položaju, objašnjava Zrenčik, muškarac stoji i podiže svoju partnerku u vazduh, dopuštajući joj da visi i izvodi oralni užitak naopako.

Uvedite treću stranu

Zabava ne mora stati samo s vama i jednim partnerom, jer se poza 69 lako može prilagoditi i za tri osobe, kaže Adolfi. Da biste došli u poziciju s troje ljudi, morate nastojati da napravite svojevrsni trougao između sebe, tako da svaka osoba istovremeno daje i prima oralni seks.

Saveti i tehnike za nadogradnju užitka

1. Udobnost je na prvom mestu

Prvo i najvažnije, radite ono što vam je oboma prijatno. Teško je uživati u nečemu ako vam je fizički nelagodno, kaže Zrenčik. Ako je jedna strana osetljiva ili klaustrofobična, razmislite o tome da legnete na bok ili da partner bude na vrhu. Ne pokušavajte da preskočite nelagodnost samo da biste zadovoljili partnera; to je izgubljena situacija.

2. Koristite rekvizite

Ponekad je teško doći do partnera pod pravim uglom ili vas može početi zaboleti vrat. Ako je to slučaj, možete se podupreti pomoću jastuka ili pomagala kako biste dobili željenu visinu i ili ugao, savetuje Adolfi.

3. Prvo se operite

Sva tela imaju mirise, oni su prirodni, zdravi i seksi. Međutim, ljubazno je osigurati uredne stidne dlačice ili ukloniti višednevni znoj. Brzo i temeljno pranje pre nego što krenete s oralnim seksom znači da se možete u potpunosti usredsrediti na posao umesto da brinete o tome kako biste mogli da mirišete, preporučuje Zrenčik.

4. Lubrikant

Ponekad postaje teško održavati usta vlažnima kada dugo uživate u partneru, stoga držite lubrikant pri ruci u slučaju da vam zatreba, preporučuje Adolfi. Ako niste ljubitelj ukusa lubrikanta, možete se odlučiti za nešto aromatizovano samo pazite da ne sadrži glicerin, koji vam može izazvati gljivičnu infekciju.

5. Vežbajte

69 može zahtevati popriličnu količinu snage i izdržljivosti, pa biste mogli da razmislite o radu na kondiciji kako biste to olakšali. Takođe, u zavisnosti od vašeg tela i tela vašeg partnera, ova poza može zahtevati naprednu fleksibilnost vašeg vrata, ramena i leđa. Ako osećate da je vaše telo ograničeno, 69 može biti izvrstan razlog za pohađanje, primjerice, kursa joge, savetuje Zrenčik.

6. Mešajte položaje

Ako neko vreme ležite na boku, bole vas leđa ili bokovi, možda bi jedan partner mogao da leži na krevetu s ‘obešenom’ glavom dok je drugi na vrhu i drži vas rukama, savetuje Zrenčik. Može biti gotovo nemoguće doživeti orgazam ako ste u neželjenoj fizičkom bolu ili nelagodnosti. Jednostavno prilagođavanje može uveliko da poboljša iskustvo i užitke za sve uključene.

Šta uraditi s razlikom u visini?

Ako vi i vaš partner imate značajnu visinsku razliku, ne plašite se. To se može vrlo lako rešiti tako da se viši partner savija u oblik slova ‘C’ ako radite 69 dok ležite na boku, predlaže stručnjak. Takođe možete izbeći problem tako što ćete biti kreativni. Možda onaj veći partner više koristi svoje ruke i prste dok drugi više koristi usta, kaže Zrenčik.

Dakle, postoji niz zanimljivih i privlačnih načina da isprobate 69. Iskušavanje nečeg novog s partnerom može vas zbližiti i udahnuti novi život vašoj vezi, a da ne spominjemo intimniji i zadovoljavajući seks. Kao i u svemu što je povezano sa seksom, ključ je dobro komunicirati sa svojim partnerom i proveriti jeste li na istoj strani pre nego što se upustite u bilo šta, piše MBG, a prenosi 24sata.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.