Muškarci, evo zašto većina žena ne doživi orgazam – pogledajte kako treba da radite u krevetu!

I dok se mnogi muškarci rado hvale svojim veštinama između čaršava, ženski orgazam im i dalje ostaje poput legende – svi pričaju o njemu, a malo ko zna kako zapravo izgleda. Nauka kaže da ženama u proseku treba između 15 i 40 minuta da dožive vrhunac, dok muškarci često završe mnogo ranije – ostavljajući partnerku bez doživljaja koji je čekala, prenosi klix.ba.

Ako želite da to promenite, evo pet ključnih stvari koje svaki muškarac mora znati:

1. Zaboravite na opsesiju orgazmom

Paradoksalno, ali istinito – što se manje forsira, to lakše dolazi. Najveći saveznik ženskog orgazma je opuštenost. Ako joj date do znanja da nema žurbe i da vam je stalo do njenog užitka – sa ili bez vrhunca – biće mnogo spremnija da se prepusti.

2. Predigra počinje mnogo pre kreveta

Za razliku od muškaraca, ženama seksualno uzbuđenje počinje mnogo ranije – često još u toku dana. Lep gest, nežna reč, smeh, čista kuća, romantična atmosfera – sve to podiže njeno uzbuđenje. Muškarci, obucite kecelju, a ne samo bokserice.

3. Reči imaju moć

Ne ćutite tokom seksa. Pohvalite je, recite joj koliko vas uzbuđuje, koliko vam je privlačna. To su reči koje joj pomažu da se oseća poželjno i slobodno – a to vodi do većeg uzbuđenja.

4. Ne preskačite nežnost

Predigra nije samo uvod – ona je pola seksa. Istražujte njeno telo polako, nežno, posmatrajte kako reaguje na dodire. Ne jurite ka cilju – put je ono što najviše uzbuđuje.

5. Savladajte oralni seks kao umetnost

Većina žena najlakše doživljava orgazam kroz oralnu stimulaciju. Ali, nemojte odmah preći na klitoris. Počnite nežnim poljupcima unutrašnje strane butina, slušajte njeno telo, pratite pokrete, uzdahe, stenjanje – oni su najbolji vodič do vrhunca.

