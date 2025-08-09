Muškarci i žene saglasni: Ovo je definitivno najbolja seks poza, neće vas iznenaditi?

Ne postoji ispravan ili pogrešan način upuštanja u seksualnu aktivnost. Seksualni užitak je jedinstveno iskustvo za svakog pojedinca, bez obzira na njegov polni identitet. Sve dok vi i vaš seksualni partner oboje pristajte, imate seks koji vam je oboma prijatan, položaj nije bitan.

Ipak, može biti provokativno i produktivno anketirati mase o njihovim omiljenim pozama i videti hoće li se pojaviti neki trendovi. Zato je novinarka jednog američkog časopisa upitala 50 poznanika, muškarce i žene koji su njihovi omiljeni položaji u krevetu. Želela je da uz pomoć ovih informacija otkrije preferiraju li muškarci i žene različite poze ili ne.

Šta su žene rekle?

9. mesto: Lotus

Lotus je položaj u kojem oba partnera sede jedan nasuprot drugome. U njoj žena seda na krilo muškarca tako da svoje noge omota oko njegovog struka, a njihova tela čine oblik cveta. To je najmanje omiljen položaj ispitanih žena, iako se, zbog subjektivne prirode seksa, druge žene možda ne bi složile s tim.

To je položaj u kojem je teško manevrisati, a postizanje pravog ugla zahteva preciznosti nogu. Ali prema seksualnoj edukatorki Loli Džin, lotus i te kako može da bude prijatan za obe strane.

– Lotus može biti izvrstan položaj za povezivanje s partnerom. Možete videti lice jedno drugome i osetiti dah – rekla je Džin.

8. mesto: Kašika

Džin potvrđuje da kašika može biti izvrsna poza za povezivanje s partnerom jer su vam tela tako blizu. U ovoj pozi se i muškarac i žena okrenu na bok, ali on leži iza nje i prodire odnazad.

– Ovu pozu volim da zovem ‘lenji seks‘. Ne zahteva toliko truda kao druge poze, ali je izvrsna za povezanost – objasnila je Džin.

7. mesto: 69

69 je sedmi najomiljeniji položaj za ispitane žene. Naravno, za dobar seks je potrebno zadovoljstvo oba učesnika. Međutim, neki ljudi se ne mogu prepustiti užitku dok istovremeno stimulišu partnera, a drugima pak to povećava užitak. Naravno, i ovde se treba voditi time, ako odgovara i vama partneru, slobodno se prepustite. Ako vam ne odgovara, pronađite kompromis.

6. mesto: Obrnuta kaubojka

Iako nije omiljena, ženama obrnuta kaubojka nije ni mrska. Međutim, ako vaš partner ima odličan pogled, a vi vidite samo njegova stopala, nije baš zabavno. Ipak, džin ističe da obrnuta kaubojka može biti odlična poza iz istih razloga kao i klasična, odnosno žena ima kontrolu. Isto tako, ako volite analni seks, ova poza je idealna za to.

5. mesto: Uza zid

Prema rezultatima ovog vrlo neformalnog istraživanja, žene uživaju u seksu uza zid nešto više nego muškarci. Ovo uvek izgleda tako seksi u filmovima, ali je teško izvedivo u stvarnosti. Razlog može biti razlika u visini, ugao erekcije, udaljenost klitorisa od vaginalnog kanala. Sve u svemu, čini se da je erotičnije gledati ovakve scene nego ih praktikovati.

4. mesto: Gležnjevi preko glave

Žene koje su učestvovale u anketi uživaju u seksu s gležnjevima iznad glave. Ova poza omogućuje intenzivnu stimulaciju klitorisa, što je ključni razlog zašto ježene toliko vole. Ali, imajte na umu da će dubina penetracije zavisiti od nekoliko faktora, kao što su veličina partnerovog penisa i njegova fleksibilnost.

3. mesto: Kaubojka

Poza koja vam daje toliko moći. Partner je ispod vas, vaše noge su omotane oko njega i vi kontrolišete brzinu i ugao. Isto tako, možete omotati ruke oko njegovog vrata.

– Kaubojka je sjajna za nju. Žena se nalazi na vozačevom mestu, kontroliše brzinu i dubinu penetracije – kaže Ejmi Livajn, seksualni trener i osnivač Ignite Your Pleasure.

Isto tako, u ovoj pozi žene mogu dodatno stimulisati i klitoris.

2. mesto: Misionarska poza

Iako je mnogi smatraju previše dosadnom i tradicionalnom, čini se da je ona ipak klasik s razlogom. I koga briga ako neko misli da je dosadna? Bitno je da vi i vaš partner u njoj uživate. Osim toga, mnogim ženama se sviđa jer uživaju maksimalno, a minimalno se trude.

– Misionarska maksimizuje njeno zadovoljstvo. Preporučujem da stavite svoje noge na njegova ramena za dodatnu stimulaciju G-tačke – kaže Livajn.

Isto tako, možete dodati seks igračku, a i ne zaboravite na kontakt očima.

1. mesto: Doggy style

Žene uključene u ovo istraživanje vole da izgube kontrolu u spavaćoj sobi jednako kao što vole da je imaju. Postoji nešto intimno u tome da dopustite muškarcu da ima potpunu kontrolu i želite da vas uzme s leđa.

– Ova poza može biti izvrsna za postizanje dublje penetracije – objasnila je Džin.

Ako vas brine nedostatak kontrole, zatražite od partnera da vi odredite ritam i dubinu penetracije.

Šta muškarci kažu?

9. mesto: Lotus

Čini se da se muškarci i žene iz ovog istraživanja slažu: Lotus je najmanje draga poza. Ipak, Džin nudi rešenje.

– Ovaj položaj može biti pomalo težak za uključivanje varijacija, svestranosti i kontrole. Ali može biti izvrstan za više fokusiranja na disanje i lagane pokrete tela – rekla je Džin.

Kada isprobavate lotus, razmislite o tome da se usredsredite na sinhronizaciju disanja, umesto da ubrzavate tempo.

8. mesto: Kašika

Čini se da muškarci i žene slažu u onome šta im se ne sviđa. Ali, naravno i poza kašika ima svoje prednosti kojih treba da budete svesni.

– Seks u pozi kašike je odličan za dublju penetraciju ili drugačiji ugao za G-tačku, zavisno od ugla erekcije – dodala je.

7. mesto: Gležnjevi u vazduhu

Možda im se sviđa Kama Sutra kad o njoj pričaju, ali čini se da muškarcima komplikovane poze baš i ne odgovaraju. Ovo je poza koja zahteva fleksibilnost, a ako je nema, to može biti problem.

Naravno, važno je komunicirati s partnerom kako biste uživali u seksu, a iskren dijalog može samo pojačati seksualni užitak.

6. mesto: Uza zid

Čini se da su i muškarci svesni da je poza „uza zid“ samo erotična u filmovima. Razlika u visini i snazi može smanjiti seksualni užitak u ovoj pozi. Ako želite nešto erotično, preporučujemo vam klasičnu ili obrnutu kaubojku.

5. mesto: 69

Ako imate partnera koji voli pozu 69 više od vas, to je zato što neki ljudi mogu uživati dok istovremeno pružaju i dobijaju oralnu stimulaciju. Ako ste vi od onih koje vole samo da primaju ili samo pružaju oralni seks (bez preklapanja), o tome treba da razgovarate s partnerom .

4. mesto: Obrnuta kaubojka

Razumemo zašto muškarci više vole ovu pozu od žena. Dok žena gleda u stopala svog partnera, muškarac gleda zadnjicu svoje partnerke. On ima mnogo bolji pogled.

– Isto tako, zbog fleksibilnosti u ovom položaju, poza je prikladna za one koji nemaju erekciju okrenutu nagore – kaže Džin.

3. mesto: Kaubojka

Iako je pogled na zadnjicu dobar, ipak je lepše gledati u grudi i oči partnerke. Barem tako pokazuju rezultati ove neformalne ankete. Kaubojka može biti posebno primamljiva za muškarce jer njihova partnerka kontroliše i kretanje i tempo.

– Muškarci mogu da leže i prepuste se uživanju – istakla je Livajn.

Iako svi seksualni položaji zahtevaju uzajamnu uključenost i učestvovanje, kaubojka dopušta ženama da stvarno preuzmu uzde.

2. mesto: Misionarska poza

Opet se muškarci i žene slažu, misionarska poza je jedna od onih koja pruža najveći užitak seks. U njoj posebno mogu da uživaju muškarci jer oni kontrolišu brzinu i dubinu. Isto tako, ovo je poza koja vam pruža puno kontakta očima s partnerom.

1. mesto: Doggy style

Najdraže poza muškarcima kao i ženama je doggy style. Jedino što može smanjiti zabavu je razlika u visini. Kako biste kompenzirali razliku u visini, bilo koji partner može raširiti noge. Ovo je poza koja pruža veliko zadovoljstvo i za muškarce i za žene. Sigurno je to razlog zašto se našla na najvišem mestu za oba pola.

