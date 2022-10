Muškarci iz ovih profesija su najbolji u krevetu: Bivša eskort dama otkrila prljave tajne

Amanda Gof (44) iz Australije se elitnim eskortom i pružanjem seksualnih usluga bavila šest godina, do decembra 2017. ‘Umetničko ime’ tada joj je bilo Samantha X. Kaže da, kao većina eskort dama, ni ona svoje mušterije nije gledala kao lepe ili ružne, već je ‘gledala njihovo srce i dušu koju su skrivali ispod spoljašnjosti’.

Ova samohrana majka tvrdi da je tokom svojeg višegodišnjeg iskustva uspela po zanimanju muškarca da predvidi kakav će biti u krevetu.

Policajci

– Policajci su žilavi, smešni i prizemni, ali seks je uvek prilično brz i uvek su umorni. Znali su da mi obećavaju da će se jednog dana pojaviti kod mene u uniformi, ali nikada to nisu uradili, jer ih je bilo strah da budu uhvaćeni – prisetila se.

Advokati

– Advokati su skloni nastranom seksu punom uzbuđenja. Lepo pričaju i dobro se oblače, ali su pomalo psihopate – rekla je.

Lekari/Hirurzi

– Oni imaju ‘kompleks Boga’ i mnogi od njih se jako lako zaljube. Imaju sjajne priče i dobre predigre, čemu biste se i nadali, jer dobro poznaju ljudska tela – ispričala je.

Bankari

– S njima je seks obično loš zbog previše pića koje popiju pre toga. Ista su sorta kao i advokati, osim što bankarima nedostaje šarma i humora. Imaju veliki ego i često su u dugovima – rekla je.

Računovođe

– Oni vole da začine svoj inače dosadan seksualni život pa često angažuju više eskort dama odjednom. Slatki su i skromniji od advokata, i nikada ih nećete navesti na razgovor o porezu – rekla je Amanda.

IT radnici

– To su najčešći klijenti. Ako tražite muškarca koji je dobar sa svojim rukama, moja preporuka su zaposleni u IT industriji. Ne pitajte ih ništa o njihovom poslu jer postoji rizik da bi vam zaista mogli naširoko pričati o njemu. Oni jako vole predigru, grljenje i lepo mirišu – prisetila se.

Građevinari i vodoinstalateri

– Jako su mazni u spavaćoj sobi i ne mogu da veruju koliko su seksi u svojim reflektujućim radnim odijelima. Iskreni su, a susretala sam samo samce jer muškarci tih zanimanja u principu nisu skloni varanju. Često nisu ostajali dugo, znali su previše da se uzbude čim su me videli golu i trudili su se oko predigre – rekla je, a prenosi Miror.

Otkrila je i tajnu savršenog seksa

Dok se još bavila elitnim eskortom, pričala je da zna onu jednu stvar koju muškarci priželjkuju u krevetu – tajnu savršenog seksa.

– To je predigra, znati kako se uzbuditi. To je pružanje zadovoljstva u tolikoj meri da vam se prsti na nogama grče, a lice vam postane rumeno. Muškarcima se sve vrti oko ega. Jednom kada znaju da se dobro zabavljate zahvaljujući njegovim veštinama u spavaćoj sobi, oni će se dobro provesti – objasnila je Amanda.

Naglasila je da bi svaka žena trebalo da zna šta je uzbuđuje tako da mogu partnera da usmere šta da uradi.

– Ako znate istražiti tuđe telo, tada morate istražiti i svoje. Kako bi on mogao da zna šta vas vodi do orgazma, ako to ne znate ni same – dodala je.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.