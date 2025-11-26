Muškarci mrze kada žene rade ovo u krevetu, ali vam to nikada neće priznati!

Problemi u krevetu često ostaju nerešeni zbog blama da se to tome porazgovara. Mnogi mrze ove stvari, ali ih nikada ne bi rekli partnerki.

Foto: Pexels/Kampus productions

Nedostatak komunikacije je jedna od najvećih prepreka u svakoj vezi. Muškarci nikako ne vole kada žene u krevetu rade ove stvari, međutim, nikada vam to ne bi rekli.

Ako nešto krijete od partnera, ako vam nešto smeta i to mu ne kažete direktno, dovodite sebe u situaciju da trpite neko ponašanje koje može dovesti do prekida veze, iako se lako moglo popraviti. Ovo posebno važi za seks i nesporazume koji se javljaju u spavaćoj sobi, ali koji često ostaju nerešeni zbog blama da se to tome porazgovara.

Muškarci su najiskreniji izgleda kada anonimno odgovaraju na pitanja u vezi sa seksom, pa su tako u jednoj anketi na internetu otkrili sve o neprijatnim situacijama u krevetu, o situacijama koje ne žele da dožive tokom akcije, a seksualna terapeutkinja Trejsi Koks je sumirala njihove odgovore.

Odabrala je muškarce različite starosne dobi, one u vezi ili braku i samce, i pitala šta ih najviše odbija i nervira dok su sa ženom u krevetu.

Lista izgleda ovako:

  • Pretvaranje da vole seks iako ga ne vole
  • Preterana gluma (vrištanje, uzdasi…)
  • Izbegavanje eksperimentisanja
  • Neurednost „dole“
  • Kad ne znaju kako da „barataju“ penisom
  • Premalo samopouzdanja u vezi sopstvenog tela
  • Kad se loše ljube
  • Prebrzo emotivno vezivanje posle seksa
  • Stav – „Budi srećan što spavaš sa mnom“
  • Ponašanje kao da je sperma otrov.

Ne vole i:

  • Kad izbegavaju oralni seks
  • Neprijatan telesni miris
  • Previše naređivanja
  • Spominjanje bivših ljubavnika
  • Kad joj je i u krevetu mobilni u rukama
  • Tepanje
  • Seks dok je kućni ljubimac u istoj prostoriji
  • Neprijatno pijani seks
  • Glumljenje orgazma
  • Previše priče.

