Muškarci mrze kada žene rade ovo u krevetu, ali vam to nikada neće priznati!

Problemi u krevetu često ostaju nerešeni zbog blama da se to tome porazgovara. Mnogi mrze ove stvari, ali ih nikada ne bi rekli partnerki.

Nedostatak komunikacije je jedna od najvećih prepreka u svakoj vezi. Muškarci nikako ne vole kada žene u krevetu rade ove stvari, međutim, nikada vam to ne bi rekli.

Ako nešto krijete od partnera, ako vam nešto smeta i to mu ne kažete direktno, dovodite sebe u situaciju da trpite neko ponašanje koje može dovesti do prekida veze, iako se lako moglo popraviti. Ovo posebno važi za seks i nesporazume koji se javljaju u spavaćoj sobi, ali koji često ostaju nerešeni zbog blama da se to tome porazgovara.

Muškarci su najiskreniji izgleda kada anonimno odgovaraju na pitanja u vezi sa seksom, pa su tako u jednoj anketi na internetu otkrili sve o neprijatnim situacijama u krevetu, o situacijama koje ne žele da dožive tokom akcije, a seksualna terapeutkinja Trejsi Koks je sumirala njihove odgovore.

Odabrala je muškarce različite starosne dobi, one u vezi ili braku i samce, i pitala šta ih najviše odbija i nervira dok su sa ženom u krevetu.

Lista izgleda ovako:

Pretvaranje da vole seks iako ga ne vole

Preterana gluma (vrištanje, uzdasi…)

Izbegavanje eksperimentisanja

Neurednost „dole“

Kad ne znaju kako da „barataju“ penisom

Premalo samopouzdanja u vezi sopstvenog tela

Kad se loše ljube

Prebrzo emotivno vezivanje posle seksa

Stav – „Budi srećan što spavaš sa mnom“

Ponašanje kao da je sperma otrov.

Ne vole i:

Kad izbegavaju oralni seks

Neprijatan telesni miris

Previše naređivanja

Spominjanje bivših ljubavnika

Kad joj je i u krevetu mobilni u rukama

Tepanje

Seks dok je kućni ljubimac u istoj prostoriji

Neprijatno pijani seks

Glumljenje orgazma

Previše priče.

