Muškarci mrze kada žene rade ovo u krevetu, ali vam to nikada neće priznati!

Nedostatak komunikacije je jedna od najvećih prepreka u svakoj vezi. Muškarci nikako ne vole kada žene u krevetu rade ove stvari, međutim, nikada vam to ne bi rekli.
Ako nešto krijete od partnera, ako vam nešto smeta i to mu ne kažete direktno, dovodite sebe u situaciju da trpite neko ponašanje koje može dovesti do prekida veze, iako se lako moglo popraviti. Ovo posebno važi za seks i nesporazume koji se javljaju u spavaćoj sobi, ali koji često ostaju nerešeni zbog blama da se to tome porazgovara.
Muškarci su najiskreniji izgleda kada anonimno odgovaraju na pitanja u vezi sa seksom, pa su tako u jednoj anketi na internetu otkrili sve o neprijatnim situacijama u krevetu, o situacijama koje ne žele da dožive tokom akcije, a seksualna terapeutkinja Trejsi Koks je sumirala njihove odgovore.
Odabrala je muškarce različite starosne dobi, one u vezi ili braku i samce, i pitala šta ih najviše odbija i nervira dok su sa ženom u krevetu.
Lista izgleda ovako:
- Pretvaranje da vole seks iako ga ne vole
- Preterana gluma (vrištanje, uzdasi…)
- Izbegavanje eksperimentisanja
- Neurednost „dole“
- Kad ne znaju kako da „barataju“ penisom
- Premalo samopouzdanja u vezi sopstvenog tela
- Kad se loše ljube
- Prebrzo emotivno vezivanje posle seksa
- Stav – „Budi srećan što spavaš sa mnom“
- Ponašanje kao da je sperma otrov.
Ne vole i:
- Kad izbegavaju oralni seks
- Neprijatan telesni miris
- Previše naređivanja
- Spominjanje bivših ljubavnika
- Kad joj je i u krevetu mobilni u rukama
- Tepanje
- Seks dok je kućni ljubimac u istoj prostoriji
- Neprijatno pijani seks
- Glumljenje orgazma
- Previše priče.
