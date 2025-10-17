Muškarci ne mogu da odole, najviše ih „loži“: Ova frizura kod žena ih dovodi do ludila

Zašto muškarci obožavaju dugu kosu kod žena?

Naučnici iz Južne Koreje su nedavno objavili zanimljivo istraživanje koje istražuje vezu između dužine kose kod žena i njihovog seksualnog života. Ova studija, objavljena u akademskom časopisu „Evolutionary Psychology“, istražuje da li postoji veza između duge kose kod žena i njihove seksualne privlačnosti, piše blic.rs.

Ideal ženstvenosti?

Tim istraživača sa Univerziteta Yonsei u Seulu je istakao da su kroz istoriju slike žena sa dugačkom, raskošnom kosom često bile simbol ženstvenosti. Ovaj estetski ideal, prisutan i u umetnosti, može imati uticaj na način na koji se žene percipiraju, ali i na njihovu privlačnost.

Da bi istražili ovu teoriju, tim je uključio 204 heteroseksualna bračna para i postavio im niz pitanja o kvalitetu i dužini kose, privlačnosti, seksualnoj želji, učestalosti i zadovoljstvu seksualnim životom.

Iznenađujući rezultati

Rezultati su bili iznenađujući – muškarci su izrazili veću privlačnost prema ženama sa dužom kosom, a ta privlačnost je bila povezana sa većom seksualnom željom. Ovo istraživanje sugeriše da dužina kose može imati uticaj na seksualnu privlačnost i želju kod muškaraca.

Iako su istraživači takođe postavljali pitanja ženama o kosi njihovih partnera, nije bilo očigledne veze između dužine muške kose i seksualnog života parova.

Ovo istraživanje pruža uvid u to kako kosu percipiramo i kako ona može uticati na naše seksualne preferencije, ali i na našu privlačnost i samopouzdanje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com