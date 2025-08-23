Muškarci stariji od 40 godina, posebno se pale na 2 stvari u krevetu, verovali ili ne

Znamo da je dobar seks bitan, ako ne i ključan deo svakog odnosa, a da zadovolje svoje partnere žene mogu jednostavno da prate nekoliko saveta s kojima će ih oduševiti. Iako navodno ne žele žene koje se ponašaju kao glumice u filmovima za odrasle, muškarci imaju neke svoje tajne i želje.

Muškarci žele brzi i prljavi seks bez ikakvih granica?

Da, moguće je. Prema anketi internet stranice „LeAffair“ znatno se razlikuju želje muškaraca starijih od 40 godina i onih mlađih.

Čovek se stalno razvija tokom svog života – pa i kad je reč o seksu pa tako i, muškarci iznad 40 godina naročito vole dve stvari – verovatno ćete se iznenaditi kad vidite koje.

Na šta se to pale sredovečni tipovi? Na nežno, a ne prljavo i grubo.

Verovali ili ne: muškarci stariji od 40 godina najviše žele romantiku u krevetu. Naime, ljubljenje i nežan, lagani, spori seks nalaze se na prvom i drugom mestu njihovih želja. Ispred oralnog seksa!

Zatim na listi sedi ‘normalan seks’ (što god podrazumevali pod tim), a onda seks sa ženama u seksi donjem rublju i visokim štiklama, S&M igrice pa seks u troje. Fotografisanje ili snimanje za vreme seksa uopšte im ne pada na pamet.

Muškarci u dvadesetima i delimično i u 30-im, barem prema ovoj anketi, spremniji su na eksperimentisanje. Seksi fotografije i snimci su im je super! I seks sa više osoba je u top pet želja u krevetu.

Istraživanja pokazuju da su muškarci seksualno najaktivniji i najmoćniji između 20 i 30 godina – međutim, tada su ipak više koncentrisani na kvantitet, a ne na kvalitet u krevetu. U srednjim četrdesetim godinama života najviše se menja kvalitet seksa. Naime, potvrđeno je da od 45. godine muškarci (ali i žene!) imaju ređe seks, ali on tada postaje značajno kvalitetniji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com