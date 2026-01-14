Muškarci stariji od 40 godina posebno se pale na ove dve stvari, šokiraćete se!

Muškarci stariji od 40 godina naročito se pale na nežnost i „normalan seks“, šta god ovo drugo podrazumevalo.

Na šta se to pale sredovečni momci? Na dve stvari se naročito „pale“ muškarci stariji od 40 godina, potpuno suprotno od onoga što ih je palilo kad su bili mlađi.

Muškarci žele brzi i prljavi seks bez ikakvih granica? Da, moguće je. Prema anketi internet stranice „LeAffair“ znatno se razlikuju želje muškaraca starijih od 40 godina i onih mlađih.

Nežno, a ne prljavo i grubo

Verovali ili ne: muškarci stariji od 40 godina najviše žele romantiku u krevetu! Naime, ljubljenje i nježan, lagani, mazni seks nalaze se na prvom i drugom mestu njihovih želja – ispred oralnog seksa!

Zatim na listi sledi ‘normalan seks’ (šta god podrazumevali pod tim), a onda seks sa ženama u seksi donjem rublju i visokim potpeticama, SM igrice i seks u troje. Fotografisanje ili snimanje za vreme seksa uopšte e im ne pada na pamet.

A kakva je situacija s mlađim momcima?

Muškarci u dvadesetima i delimično i u 30-ima, barem prema ovoj anketi, spremniji su na eksperimentisanje. Seksi fotografije i video? To im je super! I seks sa više osoba je u top pet želja u krevetu. Međutim, ko želi da se snima za vreme grupnog seksa? Stalno bi bilo neko naguravanje, pa bi neko ispao iz kadra… Neee, hvala!

Istraživanja pokazuju da su muškarci seksualno najaktivniji i najmoćniji između 20. i 30. godine – međutim, tada su ipak više koncentrisani na kvantitet, a ne na kvalitet u krevetu.

U srednjim četrdesetim godinama života najviše se menja kvalitet u seksu. Naime, potvrđeno je da se od 45. godine muškarci (ali i žene!) manje seksaju, ali seks tada postaje značajno kvalitetniji.

