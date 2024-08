Muškarci žude za ovih 6 stvari u seksu, ali to neće priznati, to su im tajne seksualne želje

Bez pardona bi pitali za seks u troje, ali kada je reč o osetljivijoj strani seksa, mnogim muškarcima je previše neugodno da traže ono što stvarno žele

Muškarci žude za ovih šest seksi iskustava, ali vam to neće priznati.

1. Da ga dirate i mazite

Potreba za fizičkim dodirom je osnovni ljudski poriv za emocionalno blagostanje. Međutim, to se uglavnom protumači kao poziv na seks pa to nećete učiniti ako niste raspoloženi.

Bez dodira, muškarci se osećaju emocionalno udaljeni od svojih partneriki. Izolovani i usamljeni, preispituju svoju fizičku privlačnost i poželjnost. Intimnost u vezi se prekida, zbog čega svaki seks koji se dogodi deluje mehanički i prisilno.

Zato recite partneru da ste tu za njih, kako ne bi očekivali daljnji razvoj događaja.

2. Da vas vide golu

Muškarci su vrlo vizuelna bića – što je jedan od razloga zašto se pornografija sviđa muškarcima, dok je čitanje erotike više privlačno ženama. Proždirati vaše telo očima dok imaju seks s vama, jedan je od njihovih najvećih užitaka – i to im je često uskraćeno. Svetla su ugašena i ispod pokrivača u više spavaćih soba nego što mislite.

Žene mogu biti sramežljive i nesigurne, kao i muškarci, ali stvar je u tome da vaš partner uživa gledajući vaše obline, u kakvoj god veličini bile. Napravite to na način da se osećate ugodno.

3. Pokažite da ga želite

Njeno započinjanje seksa najtraženiji je seksualni čin od muškaraca. Muškarcu to što nikad ne predlažete seks šalje poruku da ga ne želite, da vam ne ugađa i da vam nije privlačan.

Inicirajte seks s partnerom i tvavidećete pozitivnu promenu, prenosi 24sata.hr.

4. Pokažite ljubav njegovom penisu

Ne postoji ženski ekvivalent penisu. Ženske genitalije su skrivene od pogleda, grudi se mogu menjati kako bi bile veće ili manje, orgazmi se mogu glumiti.

Dajte mu do znanja da je njegov penis savršene veličine i oblika za vas i da je ono što radi s njim fantastično. Ako ima problema s erekcijom ili bilo koji drugi problem s izvedbom, nemojte preterano reagovati. Dajte mu do znanja da je to normalno i da se nema čega stideti.

5. Žele komplimente

Vaspitane smo da očekujemo komplimente od muškaraca: da nam kažu da smo lepe, seksi, privlačne.

Žene su naučene da se muškarcima dive uglavnom zbog njihovog rada ili finansijskih postignuća. Nije ‘muški’ da muškarac traži potvrdu o drugim stvarima.

Zato naredni put udelite svojoj boljoj polovini neki iznenadni kompliment. Sigurno ćete mu izmamiti osmeh na lice.

6. Da vas čuju kako uživate

Zvučna povratna informacija poput stenjanja je znak da osoba s kojom se seksate uživa. Takođe je izuzetno koristan kao povratna informacija/uputstvo: nešto drugo za čim muškarci žude, ali ne vole da traže, piše DailyMail.

