„Muž koji više ne voli svoju ženu počeće ležerno da govori ove četiri rečenice“

U braku se lako događa da jedno partnerstvo krene u smeru emocionalne distance. Stručnjaci upozoravaju da upravo usputne, naizgled bezazlene izjave mogu biti prvi znak gubitka ljubavi.

1. “Radi što hoćeš, nije me briga”

Ova fraza odražava očigledan gubitak interesa za partnerkin život i dobrobit. Kada muž izgovori ovako nešto, to obično znači da se povlači iz veze i želi distancu, često zbog osećaja nepoštovanja ili dosade.

2. “Ne bi razumela”

Izgovaranje ovih reči ukazuje na emotivno povlačenje. Muž smatra da partnerka ne može shvatiti njegove misli i osećanja, pa se sve manje otvara i deli unutrašnju borbu s njom.

3. “Zašto ne možeš biti više kao [neko drugi]?”

Upoređivanje s drugima jasno pokazuje nezadovoljstvo i težnju za osobama ili situacijama koje mu se čine privlačnijim. To je znak da on razmišlja o drugačijem životu izvan postojeće veze.

4. “To je tvoj problem, ne moj”

Brak podrazumeva zajedničko rešavanje problema. Ova rečenica otkriva da se muž povlači iz partnerkinih izazova i odbacuje odgovornost, pokazujući da više ne vidi njihovu sudbinu kao zajedničku.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com