Na ova pitanja o ženskom polnom organu muškarci ne znaju ni pola odgovora

Nedavno je tako jedno istraživanje pokazalo da čak 75 odsto Britanaca nije u školi naučilo ni osnove ženske anatomije, pa 81 odsto mladih u dobi od 18 do 24 godine misli da se u školama treba više učiti o ženskoj anatomiji i polnim organima, prenose mediji.

Zbog svega toga, udruženje „Brook“ osmislilo je kviz od deset pitanja uz pomoć kojih možete proveriti i koliko sami znate o ženskoj intimnoj regiji.

1. Jesu li vagina i vulva ista stvar?

A) Da

B) Ne

2. Rodi li se svaka žena s himenom?

A) Da

B) Ne

3. Koliko otvora ima vagina?

A) 2

B) 3

C) 5

4. Koji deo vagine je odgovoran za seksualno uzbuđenje?

A) Uretra

B) Klitoris

C) Usne

5. Koliko erogenih zona vagina ima?

A) 7

B) 5

C) 10

6. Što uzrokuje zvuk koji se ponekad čuje iz vagine?

A) Miomi

B) Nakupljanje vazduha

7. Šta ženama može uzrokovati bol prilikom polnog odnosa?

A) Miomi

B) Suvoća vagine

C) Vaginizam

D) Sve navedeno

8. Koliko često žene treba da rade „papa“ test?

A) Svake tri godine

B) Jednom godišnje

C) Kad god žele

9. Koji je najmanje osetljiv deo ženskog tela?

A) Grudi sa strane (deo koji se ponekad vidi kroz top s naramenicama)

B) Leđa

C) Nožni prsti

10. Zašto se ženama savetuje da uvek mokre posle seksa?

A) Da im duže traje orgazam

B) Da ne zatrudne

C) Da smanje mogućnost infekcije

Rešenja:

1. A – vulva je spoljašnji deo genitalija, a vagina je ‘kanal’ sa unutrašnje strane

2. B – neke su žene rođene bez himena i to je potpuno normalno

3. A – vaginalni otvor i otvor mokraćne cevi

4. B – klitoris

5. B – pet

6. B – to je prirodan zvuk.koji nastaje zbog vazduha

7. D- Suvoća vagine, miomi i vaginizam uzrokuju bol tokom odnosa

8. A – Žene starije od 25 godina bi trebalo da rade papa test svake treće godine, a ženama preko 50 godina, na svakih pet godina.

9. A – dodir tu verojatno neće izazvati puno reakcije

10. C -može pomoći izbacivanju bakterija, ali to neće naravno sprečiti trudnoću.

