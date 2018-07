Na ove muške fore padaju SVE devojke, padate li i vi?

Nažalost, kada nas neko šarmira, mi postajemo slepe. Nalazimo se u nekoj čudnoj fazi zanosa i stavljamo ružičaste naočari. Nismo u stanju da sagledamo mane osobe ispred sebe. Ne umemo da prepoznamo ni kada nas laže i obmanjuje. Valjda verujemo, jer želimo da verujemo. Tako nam je lepše. Volimo svoj svet mašte i ne želimo da pogledamo realnosti u oči. Ipak, trebalo bi češće uključiti i mozak. Srce je slepo.

Zašto nas muškarci obmanjuju? Zašto pričaju ono što želimo da čujemo? Zašto glume da su ono što nisu? Možda ne veruju da nas mogu osvojiti ako budu ono što jesu.

Neki muškarci su izvrsni manupulatori i glumci i nije ih lako prepoznati. Ovo su te muške fore na koje većina žena pada:

Nisam trenutno za vezu, ali možemo da se viđamo, pa ćemo kasnije videti

Zvuči li vam poznato? Na kakvo viđanje on to misli? Verovatno kod njega u kući ili stanu. Teško da ćete šetati ili da će vas upoznati sa prijateljima. A vi? Vi se nadate da će ova šema prerasti u vezu i da će se on zaljubiti u vas. Eh, ti pusti snovi… Obmanuli su nas više puta nego ljudi u našim životima.

Ne želim seks, samo želim da pričamo

Da, kako da ne. Ako vas zove u stan na kafu ili da gledate film ili samo da razgovarate, nemojte mu verovati. Ovo je klasična muška navlakuša koja se završava seksom. Nemojte biti naivne!

Uradio bih ja taj posao, ali ti to radiš bolje

U početku ova fora i uspeva.

Imam puno posla, ali javiću ti se uskoro

Ili je možda u velikoj gužvi? Ili radi više poslova pa nema vremena? Jasno je da on ne želi često da se viđa ni čuje sa vama, ali želi povremeno. Divno, zar ne?

Nikad nisam upoznao devojku kao što si ti

Ili ima utisak da se znate ceo život? Šta mislite kome je sve još ovo rekao? Zašto? Rekao je da biste poverovale da ste za njega posebne i da ste vi baš ona prava.

Ne dozvolite da vas obmanjuju, razotkrijte ih na vreme!