Najčešća greška u spavaćoj sobi prema seks stručnjacima: Mnogi je prave — nesvesno

Neke često neopravdane nesigurnosti koje osećamo u spavaćoj sobi mogu pokvariti užitak i uticati da osetimo malo (ili manje) zadovoljstva u spavaćoj sobi tokom vrele akcije u krevetu. I na to često ne možemo da utičemo. Ali postoji jedna greška koju mnogi nesvesno prave, a lako može da se izbegne.

Poznata psihoseksološkinja dr Karen Gurney otkrila je da jedan neočekivan faktor sve češće utiče na intimni život parova. Iako se često misli da su stres, umor ili nedostatak komunikacije glavni krivci, ona ističe da problem može biti mnogo jednostavniji — i prisutniji nego što mislimo.

Kućni ljubimci kao „ubice raspoloženja“

Dr Gurney naglašava da je dozvoljavanje kućnim ljubimcima da borave u spavaćoj sobi tokom intimnih trenutaka jedna od najvećih grešaka. Radoznale mačke ili zaštitnički psi mogu da ometaju atmosferu, a njihovo prisustvo često stvara nelagodu kod jednog od partnera.

Zašto je problem postao izraženiji

Prema njenim rečima, poslednjih godina primećen je nagli porast pritužbi na ovu temu, što povezuje sa povećanim brojem ljudi koji su tokom pandemije nabavili kućne ljubimce. Psi, na primer, instinktivno čuvaju svoje vlasnike i mogu doživeti intimne trenutke kao „napad“ na njih, što dodatno komplikuje situaciju.

Kako rešiti izazov

Stručnjaci savetuju da se ljubimci, kada je to moguće, sklone iz sobe tokom intimnih trenutaka. Ipak, problem je što mnogi ljubimci reaguju lavežom, mjaukanjem ili grebanjem po vratima kada ostanu vani, pa je potrebno pronaći kompromisno rešenje — poput privremenog boravka u drugoj prostoriji.

Zaključak stručnjaka

Iako se čini bezazleno, prisustvo kućnih ljubimaca u spavaćoj sobi može ozbiljno narušiti intimnost i bliskost partnera. Dr Gurney preporučuje da parovi obrate pažnju na ovaj detalj i pokušaju da stvore prostor u kojem će se osećati potpuno opušteno i posvećeno jedno drugom.

