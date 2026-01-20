Najintenzivniji vrhunac skoro svaki put žene dožive u ovoj pozi, a idealna je za dug seks!

Najintenzivniji vrhunac žene dožive skoro svaki put u pozi mačke, Idealna je za dug seks i uživanje oba partnera.

Eksperimentisanje u intimnim odnosima je ono što biste mogli da stavite na listu stvari koje biste želeli da uradite ovog leta. Ukoliko volite da eksperimentišete, otkrivamo vam u kojoj pozi žene najlakše doživljavaju najintenzivniji vrhunac.

Nije potrebno da izvodite akrobatiku u spavaćoj sobi, niti da ste previše gipki.

„Pokušaji izvođenja komplikovanih akrobacija odvlače vam pažnju od samog seksa i stavljaju fokus na održavanje balansa umesto na doživljavanje senzacija“, kaže Dorijen Solot, koautor knjige “I (Heart) Female Orgasm“ za „Cosmopolitan“.

U nedavnom istraživanju jedne poznate marke prezervativa 2.827 žena starosti između 18 i 34 godine pitali su koja im je omiljena seks-poza.

Misionarska poza našla se na vrhu s 30,90 posto glasova i, prema seksualnim stručnjacima, žene dobijaju najveći užitak od tog položaja. A želite li barem malo začiniti stvari, trebali biste isprobati pozu koja se u „Kamasutri“ naziva „Mačka“ (The Cat).

Ova poza predstavlja varijantu misionarske poze i sjajna je za stimulaciju klitorisa.

Seks počinjete u misionarskoj pozi, kako bi lakše došlo do penetracije, ali momak nakon toga ne ostaje oslonjen na šake. Polako se spušta ka telu žene, tako da svoju težinu prebacuje na podlaktice i kolena. Cilj je da budete što pripijeniji jedno uz drugo kako bi muški polni organ stimulisao klitoris.

Jako važna stvar kod ove poze jeste da odredite tačan pritisak i blizinu, nikako nije namenjena za grube i brze pokrete.

Da bi stimulacija bila jača, savetuje se da žena podigne kukove ka muškarcu, prenosi Prva.rs.

Poza je idealna za dug seks, jer sporo dovodi do orgazma, ali je on vrlo intenzivan, posebno za ženu.

