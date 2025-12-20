Najjači libido žene imaju u ovim godinama, tad su najspremnije za „povremeni seks“

Stručnjaci smatraju da na to ne utiču ni godine ni partner. Najjači libido imaju žene u tridesetim i ranim četrdesetim godinama.

Čini se da u svemu tome najveću ulogu nema ni partner, ni ljubavni status, nego biološki sat i njegovo glasno otkucavanje. Stručnjaci tvrde da žene ovim godinama imaju najjači libido.

U 30-im, ali i ranim 40-im godinama žene često otkrivaju novu stranu sopstvene seksualnosti. Mnogim ženama omiljena aktivnost postaje upravo zabava u krevetu. Tad imaju najjači libido.

Stručnjaci tu pojavu objašnjavaju otkucavanjem biološkog sata i željom da „iskoriste preostale godine za stvaranje potomaka“. Laički rečeno, kako žene stare, više vode ljubav – i to puno više.

U studiji objavljenoj u časopisu „Personality and Individual Differences“ učestvovalo je je 827 žena podeljenih u tri grupe. Žene koje su u dobi visoke plodnosti (18 do 26 godina), niska plodnost (27 do 45 godina) i u menopauzi (46 godina i više).

Na osnovu odgovora učesnica u internet anketi, istraživači su otkrili da žene koje imaju od 27 do 45 godina (one u kategoriji niske plodnosti) poseduju pojačani seksualni nagon. Ovo se javlja kao odgovor na smanjivanje plodnosti“. One tada imaju „česte seksualne maštarije i aktivan seksualni život, pa su spremne na povremeni seks.

