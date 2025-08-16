Najpohotnije: 4 tipa žena koje imaju prljavu maštu i najbrže pristaju na seks!

Ove četiri žene imaju najvatreniju maštu i ne kriju želju za seksom!

Muškarci su došli do zaključka koja četiri tipa žena najbrže pristaju na seks. Kako kažu, znaju iz iskustva. Da li su njihove procene tačne?

1. Kuguarka

To je starija žena koja je verovatno već bila u braku. Ona voli novac, a izlazi da bi pronašla frajere za seks. Direktna je i nije joj problem da kaže šta želi. Obično je sređena, a često je možete videti s cigaretom u ruci.

Gde je možete pronaći: barovi, klubovi i kancelarija. Verovatno se druži sa ženama sličnima njoj.

Kako je “osvojiti”: budite doterani, u formi i uspešni. Ona voli da se hvali svojim dečkom pred prijateljicama.

2. Osetljiva bivša

Ona je žena koja se oporavlja nakon raskida i emocionalno je nestabilna. Moguće je da će biti pijana, pa se nemojte začuditi ako počne da se ponaša nedolično.

Gde je možete pronaći: barovi, klubovi i privatne žurke. Ona pod hitno mora da počne da se zabavlja.

Kako je “osvojiti”‘: ona treba da podigne samopouzdanje, a vi ćete biti taj nežan i simpatičan lik koji će joj tepati i davati komplimente. A ona će vam za uzvrat – dati.

3. Seksualna istraživačica

Ona voli da eksperimentiše, otkriva svoju seksualnost i spremna je na sve. Najčešće se radi o znatiželjnoj i napaljenoj studentkinji.

Gde je možete pronaći: žurke na faksu, čitaonica i kampus.

Kako je “osvojiti”: dajte joj ono što želi – divlji seks i neprospavane noći.

4. Devojka s devojačke večeri

Ona nije mlada već samo deveruša koja želi da se zabavi, napije i po mogućnosti ima seks.

Gde je možete pronaći: restoran ili bar za čijim stolovima sede čopori pijanih žena.

Kako je “osvojiti”: pozdravite mladu, a prema njoj budite ljubazni i simpatični. Ako je dovoljno pijana biće akcije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com