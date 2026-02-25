Najpopularnija seks poza kod svih generacija. Je li i vaša?

Kada to rade ljudi obično imaju neki položaj koji im je omiljen. Istraživanja su pokazala da je ovo najpopularnija seks poza ikada.

Ljudi danas manje upražnjavaju seks nego ranije, ali kada to rade obično imaju položaj koji najviše vole.

Naime, kompanija “Bespoke Surgical” ispitala je 1.000 ljudi o njihovim željama u krevetu. Ispostavilo se da je tzv. pseći položaj (doggy style) najveći favorit.

Istraživanje je otkrilo zašto je ova poza toliko popularna: u ovom položaju je moguće dublji kontakt, što je idealno za intenzivniju stimulaciju G-tačke.

Najmlađi ispitanici, pripadnici tzv. „generacije Z“ su najčešće prijavljivali ovu vrstu seksa i to u proseku 10,6 puta mesečno. „Milenijalci“ su bili na približno istom nivou, dok je generacija X (9 puta mesečno) i “baby boomer” (6,6 puta mesečno) ređe praktikovala ovu pozu u krevetu. Pokazalo se da je ova poza najpopularnija za sve generacije.

Inače, na drugom mestu seksualnih položaja je klasični misionarski, a posle nje sledi “kaubojka”. Dalje, ali sa znatno nižim procentom, ispitanici su i dalje favorizovali obrnutu “kaubojku” i lotos.

Podsetimo, “Baby boomer” je generacija rođena otprilike od 1946. do 1964. godine, generacija X (1965-1979), milenijalci (1980-1994), a generacija Z su rođeni nakon 1995. godine.

U ovom ispitivanju, ostale seks poze rangirane su ovako:

Misionarka – 20,8 odsto,

Kaubojka – 17,48 odsto,

Obrnuta kaubojka – 5,89 odsto,

Lotus – 5,29 odsto.

Poza u seksu za koju nikad niste čuli najpopularnija je u 2025. godini

Njeno pretraživanje poraslo za čak 623 posto! Naime, stranica FetishFinder analizirala je podatke Google Keyword Plannera kako bi otkrila koja seks poza je najpopularnija dosad u 2025. godini.

Naime, korisnici su najviše pretraživali pozu bear hug, odnosno medveđi zagrljaj. Pretraživanje ovog pojma je od 2024. dosad zabeležilo porast od čak 623 posto, navodi Dejli Mejl.

Ukoliko nikada niste čuli za ovu pozu, ona je odlična opcija ako tražite nešto izrazito intimno. Žena treba da stoji s jednom podignutom nogom u savijenom položaju, dok je muškarac iza nje i grli je.

Mnogi stručnjaci navode kako upravo ova seks poza garantuje bolju stimulaciju erogenih zona.

Iako bi mnogi mogli pretpostaviti kako ljudi često pretražuju poze u kojima se eksperimentiše, na prvom mestu je ipak „klasična“ intimnost.

Ostale poze koje su takođe bile pretraživane su: Dirty Sanchez (prljavi Sanchez), Anvil (varijacija misionarske poze), Bridge (most) i druge, navodi fetishfinder.com.

