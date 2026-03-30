Najsigurniji znakovi da žena upravo doživljava orgazam, ako primetite ovo vrhunac je blizu

Istraživači tvrde da postoje najsigurniji znakovi koji mogu ukazati na to da je žena zaista doživela vrhunac tokom odnosa. Širenje zenica, crvenilo na grudima, ubrzano disanje. Sve to mogu biti znakovi da žena doživljava orgazam.

Ali pored ovih, postoje još neki znakovi koji ukazuju na dostizanje vrhunca.

Telo postaje napeto

Kada žena doživljava orgazam, obično napinje telo i kontrahuje mišiće, a ponekad bi vas mogla i čvrsto uhvatiti ili ogrebati u tom trenutku.

Stezanje vaginalnih mišića

Muškarac ponekad može osetiti kada žena dolazi do vrhunca, i to na način da oseti zatezanje njenih vaginalnih mišića oko penisa ili prsta.

Pogled

Pogledajte svoju partnerku u krevetu ravno u oči. Ako joj je teško fokusirati se na vas ili joj se zenice šire, velika je verovatnoća da je doživela vrhunac.

Zatvara oči

Ponekad žena može i zatvoriti oči dok dolazi do vrhunca, a otvoriće ih tek kada osećaj zadovoljstva prođe.

Ubrzanje rada srca

Postizanje orgazma uslovljava i ubrzanje rada srca. Otkucaji će biti brži i glasniji, a ponekad su toliko glasni da ne morate ni približiti svoje uho njenim grudima da biste ih čuli i osetili.

Sjaj kože

Nakon što žena doživi orgazam, obratite pažnju na sjaj njenog lica. Postizanje vrhunca utiče na to da krv brže protiče žilama pa se čini kao da koža poprimi poseban sjaj.

