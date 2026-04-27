Najsrećnija godina braka nije prva, ako preživite ova dva perioda nikad se nećete rastati

Mnogi bi pomsilili da je najsrećnija godina braka prva godina, ali stručnjaci procenjuju da je to treća godina i period posle 20. godišnjice.

Da li znate koja godina braka se smatra najsrećnijom? A postoje čak dva takva perioda.

Sreća u braku retko je konstantna. Menja se, razvija i prolazi kroz različite faze, baš kao i veza između dvoje ljudi. Dok su prvi meseci često obeleženi zaljubljenošću i prilagođavanjem, tokom godina brak dobija dublje značenje, stabilnost i novu vrstu bliskosti.

Zato mnoge zanima da li postoji najsrećnija godina braka ili period u kome se većina parova oseća posebno ispunjeno i zadovoljno, a odgovor je – da, čak dva.

Dva srećna perioda u braku

Stručnjaci za veze i dugogodišnja istraživanja pokazuju da se treća godina braka često smatra jednom od najsrećnijih. Nakon početnog perioda prilagođavanja, parovi tada već imaju uspostavljene rutine, ali i dalje zadržavaju osećaj bliskosti i uzbuđenja.

Do ove faze, partneri su se upoznali u svakodnevnim situacijama, naučili da rešavaju neslaganja i razvili osećaj timskog rada, što donosi veću emocionalnu sigurnost i zadovoljstvo.

Drugi posebno srećan period dolazi nakon 20. godišnjice braka, koji mnogi nazivaju „drugim medenim mesecem“. Tokom ove faze, parovi često ostavljaju iza sebe najintenzivnije životne obaveze – odgajanje dece, karijeru i finansijske izazove – i ponovo imaju više vremena jedno za drugo. Deca su odrasla, pritisci su manji, a veza se zasniva na dubokom poverenju, prijateljstvu i zajedničkoj istoriji.

Ono što ovu godinu čini posebno srećnom je osećaj postignuća i stabilnosti.

Partneri više ne pokušavaju da se dokazuju jedno drugom, već uživaju u onome što su zajedno izgradili. Ljubav tada poprima mirniji, ali jači oblik, a zajednički trenuci postaju svesniji i kvalitetniji.

Iako ne postoji univerzalna formula za srećan brak, treća godina i period nakon 20. godišnjice često se izdvajaju kao trenuci kada se veza prirodno vraća ravnoteži, bliskosti i radosti. Ovaj period često je podsetnik da prava sreća u braku dolazi kroz vreme, strpljenje i obostrani uspešan rast.

