Napokon i naučno potvrđeno: Ovo je poza u kojoj žene najlakše dožive orgazam

Iako se misionarska poza često karakteriše kao najdosadnija, nauka tvrdi da upravo nju žene treba da praktikuju ukoliko se nadaju orgazmu.

Naime iako je internet pun saveta kako zadovoljiti ženu u krevetu, ovo je za sad jedini naučno dokazani, kaže dr. Lori Minc, autorka knjige o ženskom orgazmu Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters – And How to Get It.

A da žene s tim imaju problem pokazalo je nekoliko studija tokom vremena; jedna je tako provedena pre par godina na 800 američkih studenata, a rezultati kažu da žene tokom seksa orgazam dožive svega 39 posto vremena, dok kod muškaraca to 91 posto vremena koje provedu vodeći ljubav.

Iako ponekad naravno i odglume kako bi poštedele partnerova osećanja, žensko zadovoljstvo nije tajanstvena i nedokučiva stvar i svima bi trebalo da bude poznato da ne može svaka žena doživeti orgazam od penetrativnog seksa. To je potvrdilo i jedno istraživanje koje kaže da žene češće dosegnu vrhunac u krevetu s drugim ženama nego s muškarcima; a druga studija kaže da skoro 80 posto žena ne može do klimaksa bez stimulacije klitorisa.

Da bi proverili koja je za to najpogodnija poza, u ovoj studiji istraživači su iz privatne ginekološke klinike New H Medical u Njujorku ispitanicama pratili dotok krvi u klitoris za vreme seksa u različitim pozama; uključujući misionarsku, kaubojku (licem u lice) i pseću pozu.

Na njima su, kažu, koristili ultrazvučni skener i njime otkrili da se klitoris najviše puni krvlju; što je ključno za orgazam, baš u misionarskom položaju.

– Iako mnoga govore o tome zašto je koja poza dobra, malo je naučnih istraživanja koja procenjuju vezu između različitih seks položaja i ženskog orgazma – rekla je za Metro dr. Kimberli Lovie, dodajući i da se najmanje uspešnom za taj cilj pokazala pseća poza.

