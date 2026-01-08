Naučnici otkrili golu istinu: Evo zbog čega se muškarci „pale“ na ženske zadnjice

Muškarci vole da budu sa ženama koje imaju više izgleda da rađaju decu. Veruje se da je ovo razlog što se oni „pale“ na ženske zadnjice.

Poslednjih nekoliko godina opsesija velikim zadnjicama dostigla je svoj vrhunac. Nismo više sigurni ko je nametnuo ženske zadnjice kao pojam lepote, muškarci ili žene.

Nebrojene poznate ličnosti su radile plastične operacije kako bi uvećale zadnjicu, jer se vremenom smatralo da je to veoma privlačano.

Mnoge devojke to rade da bi stekle samopouzdanje, a mnoge da bi privukle pažnju svojih partnera.

Narodna verovanja

Popularno je verovanje da žene sa zakrivljenom strukturom kičme mogu da izbalansiraju svoju težinu na bokovima kada su trudne. Gipkije su tokom trudnoće, što dovodi do manjeg broja povreda kičme. Muškarci više vole da budu sa ženama koje imaju bolju sposobnost da rađaju decu. Ponavljamo, ovo je narodno verovanje.

Naučna istraživanja

Istraživanje na Univerzitetu Teksas, u Ostinu, je nedavno primetilo da, iako se smatra da muškarce zaista privlače velike zadnjice, više ih privlače zakrivljenost leđa koja prikazuje sliku lepo oblikovane zadnjice, prenosi Espreso.

Studija se sastojala od 100 muškaraca, starosti od 17 do 34 godine, od kojih je zatraženo da ocene privlačnost žene na osnovu njihove bočne siluete.

Svaka fotografija je bila izmenjena u donjem delu kičme da bi se zakrivila pod različitim uglovima. Utvrđeno je da muškarci preferiraju kada je donji deo kičme zakrivljen pod uglom od 45 stepeni.

Nauka još kaže…

Istraživači su sproveli još jednu studiju koja je primetila da su oko 200 muškaraca napalile žene čija je zakrivljenost kičme bila 45 stepeni ili blizu toga, bez obzira na veličinu ženske zadnjice.

Ovo je pokazalo da muškarci zapravo više vole žene koje imaju specifičnu krivinu kičme, a ne veličinu zadnjice.

