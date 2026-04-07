Naučnici su razotkrili stvarnu ‘prosečnu’ dužinu muškog polnog organa: Evo šta žene zapravo žele

Da li je stvarna prosečna dužina muškog polnog organa zaista važna? Žene su se izjasnile šta im je važnije, a naučnici razotkrili kolika je stvarna prosečna dužina muškog polnog organa.

Iako je veličina penisa nešto zbog čega je većina muškaraca često anksiozna, pitanje je li to zapravo zaista važno?

Pa nova studija sa Univerziteta u Kentu otkrila je da to nije ‘razlog za prekid veze’. Prema nalazima, muškarci se ne brinu jer je istraživanje otkrilo da „žene ne stavljaju veliki naglasak na veličinu penisa“, piše Daily Star.

Istraživači su procenili popularnost 265 seksualnih igrača, gledajući veličinu, materijal, cenu i recenzije. Utvrđeno je da obim nadmašuje dužinu kada su u pitanju ženske preferencije.

Šta žene najviše preferiraju

Journal of Sex Research je objavio da oni koje žene najviše vole imaju „prosečan“ obim od 12 centimetara. Poređenja radi, prosečni penis u erekciji ima obim od oko 11,6 centimetara. Druga istraživanja su pokazala da je prosečna dužina penisa oko 13,58 cm širom sveta. U Ujedinjenom Kraljevstvu to malo pada na 13,13 cm, a većina muškaraca ima oko ove brojke.

Ali studija je pokazala da je dužina igračke znatno veća od prosečnog penisa, na 17,95 centimetara. Pišući u časopisu, naučnici su razotkrili „Suprotno onome što smo očekivali, nismo našli nikakvu sklonost proizvoda s realističnim obeležjima, osim prisutnosti žilaste teksture.“ Ipak, istraživači su priznali da su se oslanjali na samo jedno prosečno merenje veličine penisa kako bi uporedili svoje nalaze.

„Shvatamo da ova studija sama po sebi možda nije tačna s obzirom na mnoge metodološke poteškoće u određivanju prosečne veličine penisa pa je potreban oprez kada se razmatraju predstavljeni rezultati koji upoređuju naš uzorak sa ‘stvarnošću’“, dodali su oni.

Pitanja i nedoumice oko intimnih odnosa nikad ne mogu da dosade i ne bi trebalo. Što se više edukujemo i pričamo o sopstvenim ljubavnim potrebama, to ćemo više da znamo i budemo svesni potencijalnih problema i rešenja.