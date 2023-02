Naučno dokazano: Evo šta muškarce privlači na ženama

Kosa, oči, grudi, zadnjica…To su stvari koje većina muškaraca smatra privlačnima, a kad ‘odmeravaju’ ženu, oni nesvesno rade ono što naučnici nazivaju ‘procenom podobnosti za reprodukciju’, koja je evolucijski uslovljena.

Stručnjaci su izdvojili 8 stvari koje većina muškaraca najpre primeti na ženi koja ih seksualno privlači.

Odnos struka – bokova

Većina ljudi je, u zapadnjačkim istraživanjima o debljini partnera, izjavila da preferira one normalne težine. Međutim, studije iz drugih krajeva sveta upozoravaju kako na pojam idealnog partnera najviše utiče okolina.

Tako se u siromašnijim zemljama žena bujnije građe smatra zdravom i plodnom, a time i seksepilnom.

Generalno, muškarcima su idealne žene koje imaju odnos struka i bokova 0,7 ili 0,8. Izračunava se tako što podelite obim struka s obimom bokova.

Požuda se tako povećava što se odnos smanjuje, stvoren on prirodno ili stezanjem korseta. Ali muškarcima pritom nije bitno da li je žena s idealnim strukom visoka ili niska.

Veličina grudi nije presudna

Kad su grudi u pitanju, studije tvrde da je reč o individualnom odabiru baziranom na kulturi i ukusu. Nisu presudne u odabiru niti upućuju na plodnosti i zdravlje. Prema istraživanju, kod odabira ‘idealne veličine’, najbolje prolaze one srednje – odnosno C korpi.

Osim toga, većina muškaraca ističe kako im je od same veličine važnije da one deluju ‘prpošno’, odnosno da stoje visoko, jer im to ukazuje na mladost povezanu s plodnošću.

Šminka da, ali ne ovakva!

Iako većina muškaraca tvrdi da vole kada žene ne nose šminku jer tada deluju prirodnije, prema jednom istraživanju, našminkane žene pre će privući pažnju muškarca. Ali to se odnosi samo na određenu vrstu šminke.

Žene koje nose ‘tamniju’ šminku manje zaokupljaju pažnju muškaraca te ih muškarci manje zovu na sastanke. Zapravo je muškarcima privlačna ‘neutralna i prirodna’ šminka.

Prosečno je i lepo

Kao što studija sugerira, više volimo izgled koji nam deluje prosečnije. To može imati različita objašnjenja – ili ga povezujemo s biološkim prednostima poput dobrih gena, ili mozak jednostavno preferira više tipična lica.

Visok glas

Ako imate visok glas, već ste privlačnija od mnogih drugih žena. Studije pokazuju da se žene s dubljim glasom smatraju i manje privlačnima, odnosno visok glas se čini ženstvenijim, pa samim time i više seksi.

Zdrava kosa

Duga kosa zdravog sjaja, muškarcima ostavlja utisak o dobrom zdravlju žene. Naravno, to je genetski uslovljeno, ali na to se može uticati – preterano farbanje i razni hemijski tretmani mogu uništiti bujnost kose i njen zdravi sjaj.

Boja, pokazuju istraživanja, tu nema presudnu ulogu, ali zanimljivo je da muškarce obično najviše privlače žene čija boja kose liči boji kose njihove majke.

Crvena boja

Sve više istraživanja pokazalo je da žene vrlo često odaju signale o tome kako se osećaju i šta žele bojom svoje odeće, a crvena boja odeće jasno i glasno šalje poruku – ‘želim seks’.

Naučnici su takođe otkrili da žene u vreme ovulacije imaju tendenciju da nose odeću crvene ili ružičaste boje kako bi privukle muškarce.

Osmeh

Širok i iskren ženski osmeh privlači muškarce koji u njemu vide pozitivan signal za prilaženje i započinjanje razgovora, a žene sa smislom za humor i zaraznim osmehom imaju puno više uspeha kod muškaraca od ukočenih ili namrgođenih žena.

Osim toga, osmehom se otkrivaju i zubi, čija boja i stanje upućuju i na opšte zdravstveno stanje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.