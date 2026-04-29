Ne dodirujete više partnera u svakodnevnom životu, mnogo grešite!

Ako ne dodirujete više partnera u svakodnevnom životu, navešćemo šta to tačno znači. Ne morate biti par koji se grli svake sekunde svakog dana da biste sebi i svetu dokazali da imate dobar brak. Neki ljudi jednostavno nisu baš taktilni i maženje uglavnom rezervišu za spavaću sobu.

Izvesna količina fizičke bliskosti u svakodnevnom životu se podrazumeva. Ruka na ramenu kao znak podrške, kratka masaža vrata nakon napornog radnog dana ili brzi poljubac u usta kao pozdrav na ulaznim vratima vašeg doma samo su neki od ovih malih fizičkih gestova.

Ali ako ste potpuno prestali da dodirujete partnera u svakodnevnom životu, to obično ukazuje na ove četiri stvari, o kojima možete više pročitati u nastavku.

Emotivno su se udaljili jedno od drugog

Ako ne dodirujete više partnera vi ste se emocionalno udaljili jedno od drugog. Osećate se kao da vaše emocionalne potrebe nisu zadovoljene u vezi, a fizička intimnost postaje manje važna.

Prestali su da razgovaraju

Nije moguće održati fizičku intimnost i toplinu bez otvorenosti i spremnosti da podelimo svoje najdublje misli. Par koji je prestao da se dodiruje često je prestao otvoreno da komunicira. Razmena kratkih informacija o tome ko vodi decu na fudbal ili gimnastiku se ne računa.

Dobar brak i veza zasnivaju se na otvorenoj i iskrenoj komunikaciji u kojoj obe strane imaju priliku da podele svoje misli i želje i da se zbog toga ne kritikuju. Važno je ostaviti po strani ponos i započeti iskrene razgovore čak i ako mislite da ćete naići na tišinu.

Postoji nerešen konflikt

Svaka svađa ostavlja traga na pojedinca i vezu, bez obzira da li je u pitanju mala svađa ili veliko neslaganje. Ako partneri ne reše problem, dovode se u opasnost da razviju fizičku i emocionalnu distancu. Možda vam se čini da će potiskivanje osećanja doneti mir u kuću, ali na duži rok to će stvoriti veće probleme. Partneri će početi da se osećaju ogorčeno i zapostavljeno – i bez želje da reše ono što ih muči.

Njihov život je stresan i haotičan

Život može biti nepredvidiv i stresan, pa kada sve počne da se raspada, pate i privatni odnosi. Ponekad je haos svakodnevnog života glavni razlog zašto su partneri prestali da se dodiruju – jednostavno nemaju vremena jedno za drugo.

Kako rešiti ovaj problem?

Pronađite vreme u svom zauzetom rasporedu za sebe i svoju vezu. Odvojite vreme za zajedničke izlaske. Ne mora biti skupo ili senzacionalno, zajednička šetnja prirodom biće dovoljna da otvorite kanale komunikacije, rešite ono što vas muči i ponovo se zbližite.

