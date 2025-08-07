“Ne, nije seksi, odvratno je“: Ovo radi skoro svaki muškarac tokom odnosa, a žene baš mrze

Žene, generalno to ne podnose i pitaju se zašto to muškarci rade i kako to da zapravo, toliki broj muškaraca radi to isto

Dame su u internet anketi „razvezale jezik“ i otkrile šta je to što im ne prija u seksu – pročitajte i zapamtite, piše Mondo.

Kada sam ja odozgo, sedim na njemu, a on neprestano bulji u mene. Neprijatno je.

Kada me neprestano ispituje „sviđa ti se ovo?“.

Kada muškarac pokušava da skine veš ženi zubima. Čemu to?

Želi da ejakulira ženi po licu, kosi, očima.

Požuruje predigru i misli da ćeš da doživiš vrhunac za 27 sekundi.

Ne podnosim kada muškarac misli da je seksi da me ujede za bradavicu. Boli!

Mrzim kada je muškarac grub tokom predigre, tako da od njegovih prstiju maltene prokrvarim.

Užasno mi je kada navali da ujutro imamo seks, dok se nisam još ni probudila normalno. Nije mi to seksi, odvratno je.

Kada žele da probaju sve što vide u pornićima ili pročitaju, a da prethodno ne razgovaramo o tome. Na primer – ne želim kockice leda po svom telu!

Kada usred akcije stane, odgađajući sopstveni vrhunac, posebno ako je i žena tada blizu orgazma.

Kada misli da je seksi da pljesne ženu po guzi, a zapravo me udari toliko jakko da bih mu najradije uzvratila šamarčinom!

Ne podnosim kada muškarci žele da kopiraju seks poze koje su videli u nekim pornićima, pa završiš maltene radeći stav na šakama, a on te još pita: „Je l’ uživaš?“.

Da li ste se i vi pronašli u nekim od ovih stvari koje su žene navele?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com